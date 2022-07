Un assistant de la Maison Blanche dit que Mark Meadows lui a dit de ne pas démissionner parce que Trump ne quittait pas ses fonctions

Facebook



Alyssa Farah Griffin, qui était directrice des communications de la Maison Blanche sous Trump, a déclaré que Mark Meadows lui avait dit de ne pas démissionner et a déclaré que Trump ne quittait pas ses fonctions.

Vidéo:

Alyssa Farah Griffin dit que Mark Meadows lui a dit de ne pas démissionner de la Maison Blanche parce que Trump allait rester au pouvoir après avoir perdu les élections. pic.twitter.com/YHie3hkQEI – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 13 juillet 2022

Griffin a déclaré sur CNN :

On sait que Sydney Powell, Michael Flynn, qui ne — il refuse de dire qu’il croit à une transition pacifique du pouvoir, étaient dans le bureau ovale puis dans l’ovale jaune de la résidence.

Qui leur a renoncé, ce qui les fait passer par la sécurité pour entrer sur le terrain de la Maison Blanche. Nous n’avons même pas cette réponse maintenant. Je soupçonne que c’était Mark Meadows, et je dis ça parce que je peux vous le dire avant de démissionner, j’ai dit monsieur, je prévois de passer à autre chose. Je veux mettre mon préavis. Et il m’a dit, et si je peux te dire qu’on va vraiment rester ? Vous pouvez interpréter cela comme hypothétique, mais il y avait des gens autour du président qui lui disaient cela, et c’est ce qui a conduit à cette folie absolue.

Mark Meadows est pénalement responsable du complot visant à renverser le gouvernement, c’est pourquoi il a refusé de comparaître devant le Comité 1/6. La Chambre a renvoyé Meadows au ministère de la Justice, qui a refusé de le poursuivre pour outrage au Congrès.

Plus le peuple américain entend parler de ce qui se passait dans les coulisses dans les jours et les semaines qui ont précédé l’attaque du 1/6, plus le mot coup d’État devient une description appropriée des événements.

Mark Meadows devrait devenir très nerveux car il est jusqu’aux yeux dans un complot visant à renverser le gouvernement.