Un assistant de la famille royale démissionne après des commentaires racistes

Un membre de la famille royale a quitté son poste après avoir fait des commentaires “inacceptables et profondément regrettables” sur la race et la nationalité à une femme lors d’une grande réception au palais de Buckingham, a déclaré mercredi un porte-parole.

Ngozi Fulani, qui est né en Grande-Bretagne et travaille pour un groupe de soutien à la violence domestique, a écrit sur Twitter que l’assistant royal lui avait demandé à plusieurs reprises: “De quelle partie de l’Afrique êtes-vous?” lorsqu’elle a assisté à un événement organisé par l’épouse du roi Charles, Camilla, la reine consort, mardi.

“Nous prenons cet incident très au sérieux et avons immédiatement enquêté pour établir tous les détails. Dans ce cas, des commentaires inacceptables et profondément regrettables ont été faits”, a déclaré un porte-parole de Buckingham Palace dans un communiqué.

L’incident est le dernier à impliquer la famille royale dans des allégations de racisme, après que le plus jeune fils de Charles, le prince Harry, et sa femme Meghan ont porté des accusations dans une interview avec Oprah Winfrey en mars 2021.

Meghan, dans l’interview, a déclaré qu’un membre anonyme de la famille avait demandé, avant la naissance de leur fils Archie, à quel point sa peau pouvait être foncée.

L’allégation a clairement piqué la monarchie, qui a promis que ces problèmes seraient traités très au sérieux, et a incité le frère aîné de Harry, le prince William, héritier du trône, à dire quelques jours plus tard : “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Buckingham Palace a déclaré que la personne concernée par le dernier incident, désignée par Fulani sous le nom de Lady SH, souhaitait s’excuser pour le mal causé et s’était retirée de son rôle honorifique avec effet immédiat.

L’échange s’est produit lors d’une réception organisée par Violence Against Women And Girls au palais, où les invités comprenaient la première dame d’Ukraine Olena Zelenska, la reine Mathilde de Belgique et la reine Rania de Jordanie.

Dans son compte publié sur Twitter, Fulani, qui travaille pour Sistah Space – un groupe qui apporte un soutien aux femmes d’origine africaine et caribéenne qui ont été victimes d’abus – a déclaré environ 10 minutes après son arrivée, l’aide s’est approchée d’elle et lui a déplacé les cheveux. pour voir son badge nominatif.

Après qu’on lui ait demandé à plusieurs reprises de quelle partie de l’Afrique elle venait, Fulani a répondu : “Je suis née ici et je suis britannique”.

L’assistant a répondu: “Non, mais d’où venez-vous vraiment, d’où viennent vos gens?”

L’année dernière, une source royale de haut rang a déclaré que le palais de Buckingham n’avait pas fait assez pour la diversité, bien qu’il se soit efforcé d’augmenter le nombre d’employés issus de minorités ethniques.

“Nous avons contacté Ngozi Fulani à ce sujet et l’invitons à discuter de tous les éléments de son expérience en personne si elle le souhaite”, a déclaré le porte-parole du palais.

“Tous les membres du foyer se voient rappeler les politiques de diversité et d’inclusivité qu’ils sont tenus de respecter à tout moment.”



(Reportage de Sarah Young; édité par Michael Holden et Bernadette Baum)