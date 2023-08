Un assistant de Donald Trump plaide non coupable de nouvelles accusations dans une affaire de documents américains

Un assistant de Donald Trump a plaidé non coupable des accusations l’accusant d’avoir induit en erreur des enquêteurs qui tentaient de récupérer des documents que l’ancien président avait pris lors de son départ de ses fonctions.

Walt Nauta, l’aide de Donald Trump, a plaidé non coupable d’accusations fédérales supplémentaires.

Les accusations, entrave à la justice et fausses déclarations, sont liées à des allégations selon lesquelles il aurait induit en erreur les enquêteurs qui tentaient de récupérer des documents classifiés que Trump avait pris lorsqu’il avait quitté ses fonctions.

Un autre assistant, Carlos De Oliveira, est apparu aux côtés de Nauta mais n’a pas plaidé coupable.

Un assistant de Donald Trump a plaidé non coupable jeudi à des accusations fédérales supplémentaires qui l’accusent d’avoir induit en erreur des enquêteurs qui tentaient de récupérer des documents classifiés que l’ancien président avait emportés avec lui lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Walt Nauta, le valet de chambre de Trump, a plaidé non coupable d’accusations d’entrave à la justice et de fausses déclarations lors d’une comparution devant le juge d’instruction américain Shaniek Mills Maynard.

Un autre assistant, Carlos De Oliveira, un gestionnaire immobilier de la résidence de villégiature de Trump à Mar-a-Lago à Palm Beach, est apparu aux côtés de Nauta mais n’a pas plaidé car les avocats ont déclaré qu’il n’avait pas encore d’avocat local autorisé à exercer en Floride.

Les deux accusés ont quitté le palais de justice sans parler aux journalistes.

LIRE | Un juge américain dépose une plainte contre Trump contre E Jean Carroll pour une affaire d’abus sexuels

L’équipe de l’avocat spécial Jack Smith a accusé Nauta et De Oliveira d’avoir conspiré avec Trump pour contrecarrer une enquête d’un an sur sa conservation des documents, qui comprenait certains des secrets américains les plus étroitement détenus.

Trump, le favori de l’investiture présidentielle républicaine de 2024 pour faire face au président démocrate Joe Biden, a plaidé non coupable de 40 chefs d’accusation de rétention non autorisée d’informations sur la défense nationale, d’entrave à la justice et de fausses déclarations. Il a comparu lors d’une mise en accusation en juin.

Les procureurs ont accusé Trump d’avoir emporté avec lui des documents top secrets lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en 2021 et de les avoir stockés au hasard à Mar-a-Lago, y compris dans une salle de bain, une douche et une salle de bal. Trump a également montré des informations classifiées à des personnes qui, dans son complexe de golf de Bedminster, dans le New Jersey, n’étaient pas autorisées à les voir, selon l’acte d’accusation.

Nauta a déplacé des boîtes de documents à Mar-a-Lago pour les cacher à l’avocat de Trump et aux enquêteurs fédéraux, selon les procureurs. Lui et Oliveria sont accusés d’avoir tenté de supprimer des images de caméras de sécurité et d’avoir menti au FBI.

A LIRE AUSSI | Trump cherchera un nouveau juge dans un procès pour complot électoral

L’affaire pénale est l’un des trois visages de Trump alors qu’il fait campagne pour reprendre la Maison Blanche lors des élections de novembre 2024, avec un quatrième acte d’accusation potentiel qui se profile en Géorgie. Trump a décrit les accusations comme faisant partie d’un complot politique contre lui.

Nauta a déjà plaidé non coupable de certaines accusations dans l’affaire des documents, mais est retourné devant le tribunal pour faire face à des chefs d’accusation supplémentaires déposés dans un acte d’accusation de remplacement en juillet. Trump a plaidé non coupable des nouvelles accusations dans un dossier déposé devant le tribunal et n’a pas comparu devant le tribunal jeudi.

De Oliveira a été ajouté comme troisième accusé dans le deuxième acte d’accusation. L’un de ses avocats a déclaré qu’il devrait avoir un avocat local aligné d’ici vendredi. Il doit revenir au tribunal le 15 août.

Trump a également plaidé non coupable dans une affaire intentée par Smith l’accusant d’avoir tenté illégalement d’annuler sa défaite aux élections de 2020 et une autre intentée par les procureurs de Manhattan l’accusant de falsifier des documents commerciaux pour dissimuler des paiements d’argent silencieux à une star du porno.

Trump a nié les actes répréhensibles en Géorgie impliquant une enquête sur ses efforts pour inverser sa défaite électorale dans cet État.