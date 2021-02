« Nous nous engageons à nous efforcer chaque jour de respecter la norme fixée par le Président en traitant les autres avec dignité et respect, avec courtoisie et avec une valeur pour les autres à travers nos paroles et nos actions », a déclaré Mme Psaki.

Alors que l’histoire a éclaté vendredi, Mme Psaki a déclaré que M. Ducklo s’était excusé auprès du journaliste « avec qui il avait eu une conversation animée sur sa vie personnelle ».

M. Ducklo, qui était attaché de presse national pour la campagne électorale de M. Biden pour 2020, a publié une déclaration sur Twitter traitant de ses « actions intolérables ».

« Aucun mot ne peut exprimer mes regrets, mon embarras et mon dégoût pour mon comportement. J’ai utilisé un langage qu’aucune femme ne devrait jamais avoir à entendre de qui que ce soit, en particulier dans une situation où elle essayait simplement de faire son travail », a-t-il déclaré.

« C’était un langage odieux, irrespectueux et inacceptable. »

M. Ducklo a ajouté qu’il était « dévasté d’avoir embarrassé et déçu mes collègues de la Maison Blanche et le président Biden ».

Politico Playbook, le bulletin d’information sur les conseils politiques et les potins de Washington pour lequel Mme Palmeri rapporte, a écrit cette semaine que Mme McCammond avait rendu public en novembre qu’elle sortait avec M. Ducklo.

Un jour après avoir prêté serment en tant que président, M. Biden a mis en garde son personnel de la Maison Blanche contre la maltraitance des autres.

«Je ne plaisante pas quand je dis ceci: si jamais vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un autre collègue avec irrespect, parler à quelqu’un, je vous licencierai sur-le-champ.