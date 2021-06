Un assistant clé de Keir Starmer démissionne après les nouveaux malheurs du Labour lors des élections partielles

L’un des conseillers les plus proches de Keir Starmer se retire après la pire performance jamais enregistrée par les travaillistes lors d’une élection partielle.

Ben Nunn a annoncé vendredi qu’il démissionnait de son poste de directeur des communications du leader travailliste après que le parti n’a remporté que 622 voix dans la circonscription de Chesham et Amersham dans le Buckinghamshire.

Le résultat – qui a vu le parti traîner à la quatrième place derrière les Verts et perdre son dépôt de 500 £ – est intervenu à la suite de la défaite écrasante à Hartlepool le mois dernier.

Dans son e-mail de départ au personnel, M. Nunn a continué à soutenir le leader travailliste malgré le revers, mais a déclaré qu’il voulait « aller de l’avant et faire quelque chose de différent ».

« Je reste aussi convaincu aujourd’hui que jamais qu’il sera un grand Premier ministre et qu’il fera de ce pays un pays meilleur, plus fort et plus prospère », a-t-il écrit.

« La décision de démissionner a été l’une des décisions les plus difficiles que j’aie jamais eu à prendre. »

M. Nunn, qui travaille avec Sir Keir depuis 2017, a ajouté: « Pendant ce temps, j’ai travaillé sur le différend des médecins juniors, la campagne référendaire de l’UE, une course à la direction, le Brexit, une élection générale, une autre course à la direction et une pandémie mondiale .

« J’ai eu l’opportunité d’apprendre et d’expérimenter tellement de choses. C’est maintenant la chance pour moi d’aller de l’avant et de faire quelque chose de différent. »

Le directeur adjoint de la communication, Paul Ovenden, a également démissionné, mais son départ aurait été dû à des raisons familiales et sans lien avec les événements politiques.

L’élection partielle de jeudi a vu les libéraux-démocrates renverser une majorité conservatrice de 16 000 voix pour s’emparer du bastion conservateur par 8 028 voix.

Chesham et Amersham appartenaient aux Tories depuis sa création en 1974.

L’expert des sondages, Sir John Curtice, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme qu’il en a fait la « pire performance du Parti travailliste dans une élection partielle ».

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse