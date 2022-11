Un assaillant palestinien tue 3 Israéliens en Cisjordanie

JÉRUSALEM – Un assaillant palestinien a poignardé mardi plusieurs civils dans une zone industrielle contrôlée par Israël en Cisjordanie occupée, puis s’est enfui en voiture et a poursuivi son saccage meurtrier le long d’une autoroute, où il a frappé une autre personne avec le véhicule. Trois Israéliens ont été tués et plusieurs autres grièvement blessés à divers endroits le long du chemin de l’assaillant, selon le service d’ambulance israélien.

L’attaque a commencé vers 9h30 et s’est terminée lorsque l’agresseur a été abattu par un soldat, a indiqué l’armée israélienne.

Israël doit assermenter un nouveau Parlement plus tard mardi, après les élections du 1er novembre, et le Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahu, s’est efforcé de mettre en place un gouvernement de coalition de droite et religieux avec l’aide de l’extrême droite parties qui se sont engagées à agir de manière plus agressive pour protéger les Israéliens.

L’attaque a également eu lieu le jour anniversaire de la proclamation symbolique de l’exil par l’Organisation de libération de la Palestine en 1988 d’un État palestinien indépendant en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, territoires capturés par Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Cet État a jamais concrétisé.