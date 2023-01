Un aspirant médical de 22 ans meurt par suicide dans une chambre d’auberge de Kota

Un aspirant NEET de 22 ans se serait pendu dans sa chambre d’auberge sous le poste de police de Kunhari ici, a annoncé la police lundi.

Le mort a été identifié comme étant Ranjeet Singh (22 ans), un habitant du village de Rajrooppur dans le district de Prayagraj de l’Uttar Pradesh.

Selon la police, il est arrivé à Kota et s’est inscrit dans un institut de coaching en août de l’année dernière.

Selon une note manuscrite de 4 à 5 pages récupérée dans la chambre de Singh, il a été dérangé, a déclaré l’officier de cercle de la zone DSP Shankar Lal.

Il avait écrit sur le spiritisme, la dépression et les dieux et déesses, a-t-il ajouté.

Alors qu’il parlait avec Singh au cours d’un appel dimanche, sa famille avait eu un indice sur l’état de santé de leur fils. Ils étaient même partis pour Kota pour le rencontrer. Cependant, au moment où ils sont arrivés à l’auberge, Singh avait mis fin à ses jours, a déclaré le responsable.

Il séchait également des cours depuis la mi-décembre de l’année dernière, a déclaré le commandant.

Le corps a été remis au père après l’autopsie plus tard dans la soirée et une enquête plus approfondie sur l’affaire est en cours.

