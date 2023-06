Un ascenseur dans un gratte-ciel important de Mumbai s’écrase depuis le 4e étage, 9 blessés

Au moins neuf personnes ont été hospitalisées après qu’un ascenseur dans un gratte-ciel de Mumbai s’est écrasé au rez-de-chaussée ce matin.

L’incident s’est produit au Trade World Building dans le quartier Kamala Mills de la ville, un complexe commercial à Lower Parel qui abrite plusieurs bureaux d’entreprise et des restaurants de premier plan. La région avait fait la une des journaux en 2017 lorsqu’un incendie massif qui s’était déclaré dans un bar avait fait 14 morts et plus de 50 blessés.

Selon l’organisme civique, Brihanmumbai Municipal Corporation, et le service de lutte contre les incendies de la ville, l’incident s’est produit vers 11 heures aujourd’hui alors qu’au moins 11 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’ascenseur du bâtiment de 17 étages. L’ascenseur s’est ensuite écrasé du quatrième étage au sol.

Le personnel de sécurité de l’ascenseur a assuré le sauvetage des passagers de l’ascenseur accidenté. Alors que chacun des occupants de l’ascenseur est blessé, les blessés légers refusent l’hospitalisation.

Alors que huit personnes ont été admises à l’hôpital Global, une est à l’hôpital KEM. Les blessés sont dans la tranche d’âge 20-50 ans et comprennent au moins trois femmes.