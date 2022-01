Un as grec pris dans une « opération d’infiltration » après les allégations de triche du rival russe Medvedev (VIDEO)

Les responsables de l’Open d’Australie ont arrêté la star grecque Stefanos Tsitsipas et son père dans l’acte contre Daniil Medvedev

Les responsables de l’Open d’Australie ont été félicités après avoir lancé une « opération d’infiltration » pour attraper la star grecque Stefanos Tsitsipas « en flagrant délit » lors de sa demi-finale de l’Open d’Australie contre Daniil Medvedev.

Au grand dam de son ennemi russe, Tsitsipas a semblé recevoir des conseils de son père Apostolos, qui regardait le match depuis la loge du joueur à Melbourne Park.

La fréquence apparente de l’acte était telle que Medvedev a exhorté l’arbitre Jaume Campistol à donner à Tsitsipas une violation du code après que Tsitispas ait égalé le score à un set chacun, et a déclaré qu’il serait un « petit chat » pour ne pas le faire.

« Es-tu fou? Son père peut-il parler de tous les points? Es-tu stupide? Oh mon Dieu, tu es si mauvais, » Medvedev a fait rage dans un effondrement.

« Comment peut-on être si mauvais en demi-finale d’un grand chelem ? Regarde-moi ! Je te parle ! »

Mais comme l’ont montré des images publiées plus tard en ligne, les responsables ont maîtrisé les choses.

Plutôt sournoisement, ils ont caché la responsable grecque Eva Asderaki-Moore dans un coin près de l’endroit où Apostolos était assis et soi-disant beuglant des ordres, mais hors de vue du père et du fils.

🚨 Pris en flagrant délit ! 🚨 Découvrez la vision qui montre le camp de Tsitsipas pris dans un STING par les arbitres ! 😲#AusOpen – en direct sur Channel 9 et 9Now. En direct et sur demande sans publicité sur Stan Sport pic.twitter.com/4AYq6oRp9b – Le vaste monde du sport (@wwos) 28 janvier 2022

Dans une vidéo filmée à peu près au moment où Tsitsipas a finalement été puni, Asderaki-Moore émerge et donne un signal à Campistol avant de retourner dans la clandestinité, ce qui confond Stefanos et l’incite à effectuer une simulation de recherche de l’espion.

Stefanos Tsitsipas a été surpris en train de recevoir l’entraînement de son père Apostolos lors d’une demi-finale de l’Open d’Australie contre Daniil Medvedev. Twitter @wwos





« Ok, merci, Eva. Bravo si c’est la même chose [happens] encore, » Campistol dit dans un clip séparé lors du quatrième et dernier set, alors que Tsitispas traînait de deux sets à un dans ce qui s’est avéré être le dernier set avant que Medvedev ne se qualifie finalement pour la finale pour affronter Rafael Nadal dimanche.

« Ok, merci Eva. Bravo si c’est encore la même chose » pic.twitter.com/dfQYGSbBCN — 🎾 (@justtennis_) 28 janvier 2022

Sur les réseaux sociaux, les fans ont réagi à la piqûre.

« Rien ne vaut un peu d’espionnage pour accompagner votre tennis pour vos divertissements du vendredi soir. Très bien joué à l’Open d’Australie », rayonné un.

« L’ultime CheatiPas se fait enfin prendre ! Quand est-ce que papa et lui apprendront ? » il a été demandé.

Rien ne vaut un peu d’espionnage pour accompagner votre tennis pour vos animations du vendredi soir !! Très bien joué #AusOpen — Colette Garnaut (@ColetteGarnaut) 28 janvier 2022

D’autres parieurs ont discuté de la façon dont le numéro quatre mondial Tsitsipas était « renommé » pour avoir outrepassé la ligne.

« Il est condamné à une amende tout le temps, mais l’amende est faible, donc cela n’a aucun effet sur son père », quelqu’un d’autre a accepté.

Ma femme est une grande fan de tennis et regarde pratiquement tous les événements du calendrier de tennis et elle m’a informé que Tsitsipas semble toujours être entraîné par sa boîte. — NRL CONSPIRACIES 🤔👀🏉 (@NrlConspirations) 28 janvier 2022

Plus tôt dans le tournoi, des inquiétudes concernant un tel entraînement ont été soulevées lorsque Tsitsipas a vu Taylor Fritz et a de nouveau reçu une violation pour cela.

« À un moment donné, son père doit sortir de là. Laisse Stefanos se débrouiller seul. » a suggéré le septuple roi du Grand Chelem Mats Wilander sur les fonctions de punditry pour Eurosport.

« Vous pouvez avoir un bon déroulement du match avant et après, mais Stefanos peut résoudre les problèmes. »

L’ancien numéro un britannique Tim Henman était d’accord avec cela et a déclaré que « cela fera de Stefanos un meilleur joueur s’il s’en sort par lui-même »ajouter: « S’il a toujours son père dans l’oreille qui lui dit ‘sers ici, cours là’ je ne pense pas qu’il évolue ».

Certains fans sur Twitter ne pensaient pas que c’était un problème, l’un d’entre eux déclarant : « Peu importe si les joueurs sont entraînés. Le tennis est si précieux…. Dans le mauvais sens ».

Conformément à cela, Medvedev a admis : « Je ne considère pas le coaching comme de la triche, mais cela devrait être une violation du code. Et puis le second serait un peu délicat. »

Peu importe si les joueurs sont entraînés. Le tennis est si précieux…. Dans le mauvais sens. —Darrell Wilson (@DarrellWilson2) 28 janvier 2022

parce que c’est actuellement contraire à la règle et que cela est de la triche. ils peuvent faire campagne pour supprimer la règle, etc., mais pendant que c’est ici, vous devez jouer franc jeu — Malte (@__deconstruct) 28 janvier 2022

Réfléchissant à sa perte, Tsitsipas a avoué qu’il avait passé « d’innombrables heures » essayer de comprendre le problème de l’entraînement avec son père.

« Mais ça fait partie de lui » Tsitsipas a continué. « Je suis presque sûr que je vais continuer à recevoir des violations de coaching, même si je n’écouterai jamais rien de ce qu’il dit. Mais ça va, ils peuvent le faire s’ils le veulent, s’ils croient que c’est juste.

« C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’année dernière, je suis sorti publiquement sur l’une de mes plateformes de médias sociaux et j’ai dit que je pense que le coaching devrait être autorisé, simplement parce que les entraîneurs le font de toute façon », a-t-il conclu.

