Un as du tennis en tête des palmarès sans jouer un seul match

Roger Federer continue de montrer la voie malgré sa longue absence pour blessure

Roger Federer continue de récolter le plus d’argent dans le tennis même si l’icône suisse reste sur la touche avec une blessure au genou à long terme, selon une nouvelle liste du magazine Forbes.

En publiant son palmarès traditionnel à la veille de l’US Open, Forbes a nommé les plus gros gagnants du tennis au cours des 12 derniers mois.

Il y avait beaucoup de visages familiers sur la liste, mais aussi des débuts émergents indiquant où se situe l’avenir du sport.

Federer, 41 ans, a rapporté environ 90 millions de dollars au cours de la dernière année avant que les taxes et les frais d’agent ne soient pris en considération.

L’intégralité de ce transport est constituée de parrainages et d’autres revenus, sans qu’un seul dollar ne soit gagné en prix.

Le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises n’a pas joué en compétition depuis Wimbledon à l’été 2021 après avoir lutté contre une blessure au genou, mais vise un retour à l’automne sur le terrain.

Ses finances n’ont guère souffert entre-temps, car Federer bénéficie d’un salaire exceptionnel grâce à des accords avec Rolex, Uniqlo et une part de la marque suisse de chaussures de course On.

Le joueur de tennis le mieux payé au monde pour la 17e année consécutive : Roger Federer 👑 Il gagnera 90 millions de dollars en 2022, par @forbessans jouer un seul match. Federer gagnera près du double de celui de tout autre joueur de tennis – uniquement grâce à des sponsors comme Uniqlo, Rolex et l’équité dans On. pic.twitter.com/Y4J6aWEZTS – Front Office Sports (@FOS) 25 août 2022

La deuxième sur la liste – et de loin – est l’as féminine japonaise Naomi Osaka.

La quadruple vainqueur du Grand Chelem a vu ses rendements diminuer sur le terrain ces derniers mois, mais – comme Federer – a un portefeuille de sponsoring sain avec des entreprises telles que Nike et sa ligne de soins de la peau Kinlò.

Cela a aidé le joueur de 24 ans à empocher 56,2 millions de dollars pour l’année en question, dont 55 millions de dollars provenant du terrain.

Serena Williams, qui devrait prendre sa retraite après le prochain US Open, est troisième sur la liste avec 35,1 millions de dollars – seulement 100 000 $ ont été versés en prix.

Plus bas, les revenus du grand espagnol Rafael Nadal sont un peu plus équilibrés puisque 6,4 millions de dollars de ses 31,4 millions de dollars de revenus totaux proviennent de ses succès sur le terrain.

Jusqu’à présent en 2022, Nadal a porté son record de titres en simple du Grand Chelem masculin à 22 avec des titres à l’Open d’Australie et à l’Open de France.

Le rival générationnel Novak Djokovic – banni de deux tournois du Grand Chelem cette année en raison de son statut de non vacciné contre Covid-19 – est classé numéro cinq par Forbes avec 27,1 millions de dollars au total, dont 7,1 millions de dollars de gains sur le terrain.

L’adolescente britannique Emma Raducanu a profité de sa superbe course au titre de l’US Open en 2021 en gagnant un total de 21,1 millions de dollars pour la placer au sixième rang.

La jeune femme de 19 ans a remporté 3,1 millions de dollars sur le terrain, mais a reçu des offres de parrainage après que son succès improbable a mis fin à la longue attente du Royaume-Uni pour une championne en simple du Grand Chelem.

Raducanu a signé des accords avec Evian, British Airways, Porsche et Tiffany au cours de la dernière année.

Le tennis russe fait son entrée sur la liste au septième rang sous la forme du champion en titre de l’US Open et actuel numéro un mondial de l’ATP, Daniil Medvedev.

La star moscovite de 26 ans a remporté 7,3 millions de dollars sur le terrain – le montant le plus élevé de la liste – mais a renfloué ses coffres grâce au parrainage d’entreprises telles que Lacoste, BMW et la distillerie chinoise Guojiao 1573.

Pour compléter le top dix, la star japonaise Kei Nishikori avec 13,2 millions de dollars (0,2 million de dollars sur le terrain), la vétéran américaine Venus Williams avec 12 millions de dollars (0,03 million de dollars sur le terrain) et la star espagnole montante Carlos Alcaraz avec 10,9 millions de dollars (5,9 millions de dollars sur le terrain) .