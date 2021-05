Un as de la MLB frappé pour batterie après que la police ait entendu des cris, le voyant «  jeter une femme qu’il a attrapée par le cou contre le mur et la frapper  »

On s’attendait déjà à ce que le voltigeur des Braves d’Atlanta Ozuna rate six semaines d’action en raison de blessures avant d’être arrêté par la police à Sandy Springs pour un chef d’accusation de violence familiale et un autre d’étranglement d’agression aggravée.

En arrivant sur les lieux, les agents du département de police de Sandy Springs ont déclaré avoir entendu des cris venant de l’intérieur de la maison d’Ozuna.

Ils auraient vu le voltigeur attraper le cou de sa victime, supposée être sa femme Genesis, puis la jeter contre un mur.

La star des Braves d’Atlanta, Marcell Ozuna, a été arrêtée aujourd’hui et accusée d’étranglement d’agression aggravée et de coups et blessures – violence familiale à Sandy Springs, Géorgie, selon les archives de la prison sur le site Web du comté de Fulton (Géorgie). – Jeff Passan (@JeffPassan) 30 mai 2021

Immédiatement placé en garde à vue pour l’acte, Ozuna est également accusé de l’avoir frappée avec son bras, qui est plâtré en raison de sa blessure.

La femme avait par conséquent des lésions visibles, mais n’a pas été transportée à l’hôpital pour être soignée, selon le rapport officiel de la police.

Ozuna croupit actuellement dans la prison du comté de Fulton en attendant les poursuites.

Marcell Ozuna a attrapé sa femme par le cou et l’a jetée contre un mur, et l’a frappée avec son plâtre, selon la police de Sandy Springs qui dit en avoir été témoin. De SSPD: pic.twitter.com/AErSrEJ9VX – David O’Brien (@DOBrienATL) 30 mai 2021

Les patrons de la Major League Baseball (MLB) prévoient une enquête sur l’incident du week-end, selon ESPN.

S’il est déterminé qu’Ozuna, 30 ans, a violé sa politique en matière de violence domestique, une suspension importante sera probablement prononcée.

Dans un cas similaire il y a deux ans, Domingo German, des Yankees de New York, a été contraint de passer 81 matchs pour avoir enfreint les règles, et Odubel Herrera des Phillies de Philadelphie a raté 85 matchs au cours de la même saison 2019.

Le voltigeur des Braves Marcell Ozuna a été arrêté pour une batterie domestique dans le comté de Fulton. pic.twitter.com/JOubNbYajV – Tout en Géorgie (@GAFollowers) 30 mai 2021

Faisant une déclaration à ce sujet, les Braves ont déclaré: «Nous avons appris l’arrestation de Marcell Ozuna plus tôt ce soir et avons immédiatement informé le bureau du commissaire.

«Les Braves soutiennent pleinement la politique de la Major League Baseball sur la violence domestique, qui souligne au maximum que notre société ne peut pas et ne tolérera pas la violence domestique sous quelque forme que ce soit.

« Tant que l’enquête ne sera pas terminée, nous n’aurons aucun autre commentaire et toutes les enquêtes sur la question devraient être renvoyées au Commissariat. »

Marcell Ozuna a été arrêté aujourd’hui dans le comté de Fulton en Géorgie. Wow. pic.twitter.com/kv0fngHltG – Jack Ramsey (@jackramseymmo) 30 mai 2021

Le manager d’Ozuna, Brian Snitker, a révélé qu’il n’avait découvert l’arrestation qu’à la suite de la défaite écrasante 13-2 des Braves face aux Mets de New York samedi, mais a laissé passer l’occasion de faire part de ses réflexions.

« Les Braves ont fait une déclaration. Je maintiens cela et c’est tout ce que je sais », il a dit.

Ozuna est actuellement dans la première année d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 65 millions de dollars, qu’il a signé en pré-saison.

Sa blessure a été causée lorsqu’il s’est fracturé deux doigts après avoir glissé dans la troisième base alors que les Braves battaient les Red Sox de Boston 3-1 mardi.

Marcell Ozuna quitte le match après avoir subi une blessure à la main / doigt alors qu’il se glissait dans la troisième base. pic.twitter.com/8YJyF4fGSJ – Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 26 mai 2021

Avant cela, Ozuna en difficulté avait montré une forme nettement différente de la séquence qu’il avait livrée en 2020, lorsqu’il avait frappé 18 circuits et marqué 56 autres.

Ce n’est pas la première fois que les Ozunas font la une des journaux pour de mauvaises raisons.

L’été dernier, Genesis a été arrêté pour avoir frappé Marcell au visage avec un porte-savon, selon plusieurs rapports.