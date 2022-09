Un as biélorusse enflammé cite l’interdiction de Wimbledon comme carburant pour la course à l’US Open

Aryna Sabalenka a une puce sur son épaule à Flushing Meadows

Aryna Sabalenka, de Biélorussie, a disposé de Karolina Pliskova en deux sets mercredi soir, puis a révélé que l’interdiction de Wimbledon contre les Russes et les Biélorusses lui avait fourni du carburant pour atteindre les demi-finales de l’US Open pour la deuxième année consécutive.

Bien que les stars du tennis de Russie et de Biélorussie soient autorisées à se produire sous statut neutre sur les circuits ATP et WTA, le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a décidé de les interdire de Wimbledon cet été en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

L’ATP et la WTA ont ensuite dépouillé Wimbledon de ses points de classement en réponse à la “discriminatoire” interdiction, qui aurait influencé l’homologue américain de l’AELTC, la United States Tennis Association (USTA), à ne pas emboîter le pas à New York.

Cela signifie que la Russe Karen Khachanov et la Biélorusse Sabalenka ont été autorisées à atteindre les quatre derniers du simple masculin et féminin à Flushing Meadows – et Sabalenka a révélé comment le traitement des organisateurs de Wimbledon l’a inspirée à aller encore plus loin que sa défaite en demi-finale contre l’éventuelle finaliste Leylah Fernandez l’année dernière.

De plus, Sabalenka s’est sentie contrariée que Wimbledon l’ait privée de la chance d’améliorer sa demi-finale l’été dernier, où Pliskova l’a battue puis a perdu en finale contre Ashleigh Barty.

“Ils m’ont enlevé une opportunité, alors j’ai travaillé très dur pour celle-ci”, Sabalenka a déclaré après avoir pris sa revanche sur la tchèque Pliskova.

“Je ne suis qu’un athlète et je n’ai rien à voir avec la politique” Sabalenka a insisté.

“C’était une période difficile, surtout quand je m’entraînais au gymnase et que Wimbledon jouait à la télévision.

“Je l’ai toujours éteint parce que je ne pouvais pas le regarder.”

Expliquant sa performance, où elle a battu sept as et 30 gagnants devant Pliskova, Sabalenka a déclaré qu’elle “prévu un bon niveau avec de longs rallyes” mais “Je voulais rester dans le match et la faire travailler.”

“Quand elle joue comme elle est, il n’y a pas beaucoup de rallyes où vous pouvez ressentir ce meilleur sentiment. Elle servait incroyable,” a admis Pliskova par la suite.

À la suite de sa victoire, Sabalenka affrontera la numéro un mondiale et championne en titre de Roland-Garros Iga Swiatek, qui a battu Jessica Pegula en quarts de finale.

Avant de savoir qui l’attendait, Sabalenka a décrit les deux femmes comme “Des adversaires coriaces” et a dit qu’elle devrait “me battre et faire de mon mieux” Pour avancer.

“Je suis prêt pour une grande bataille”, a ajouté le joueur de 24 ans.

Après avoir perdu trois fois contre Swiatek cette année sans réclamer un seul set, une bataille est ce que Sabalenka aura entre les mains jeudi soir.

Faisant sa propre histoire, Swiatek est la première femme polonaise à atteindre les quatre derniers du Grand Chelem de New York à l’ère moderne et est la seule grande gagnante du titre restant dans la compétition tout en bénéficiant d’une saison de matchs de 54 victoires qui lui a rapporté six trophées jusqu’à présent.

Ailleurs dans le tirage au sort, Caroline Garcia et Ons Jabeur se battront pour rencontrer Sabalenka ou Swiatek en finale.