Un artiste utilise l’IA pour recréer des versions bébé de joueurs de football

La technologie rend nos vies non seulement plus faciles mais aussi plus intéressantes. Qui aurait pu imaginer recréer l’enfance de vos célébrités préférées ? Mais un artiste sur Instagram, Paul Parsons, a fait exactement cela avec certains des joueurs de football les plus célèbres. Il a choisi 10 joueurs de football légendaires et les a réinventés en tant que tout-petits. La liste comprend Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Gareth Bale, Mohamed Salah, Antoine Griezmann et Robert Lewandowski. Embrassez-vous pour quelques adorables avatars d’enfance. Le message est sous-titré, “Jeunes joueurs de football. Lequel préfères-tu?” Vérifiez le ici:

La sélection d’un favori s’est avérée être la tâche la plus difficile pour les utilisateurs de médias sociaux. Alors que beaucoup étaient capables de dire quel avatar d’enfance appartenait à quels joueurs de football, d’autres étaient légèrement confus. Quoi qu’il en soit, tout le monde a été impressionné par le travail. Certains utilisateurs ont même demandé comment l’artiste avait créé ces merveilleuses œuvres d’art. “Bébé Neymar est trop mignon. Un travail brillant », a commenté un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait : « Si vous avez vu les photos de bébé de Kylian, il ressemblait à ça. Très beau.”

« C’est au-delà du beau travail. Vraiment incroyable. Partagez-vous vos invites n’importe où? Des astuces?” un autre utilisateur a écrit.

L’artiste Paul Parsons est connu pour créer des chefs-d’œuvre d’IA. Il a créé certains des arts de l’IA les plus fascinants, y compris une série de messages sur Pokemon en glace. Ceux-ci incluent certains des pokémons les plus célèbres comme Pikachu, Salamèche et même Bulbizarre ! À la fin de sa série, Paul a également inclus une invite pour aider les utilisateurs de médias sociaux à créer leur propre art IA.

Un autre de ses articles réinventés dans sa version plus jeune inclut les personnages de Harry Potter dans leur version plus jeune. Oubliez juste le trio doré, Paul avait donné un aperçu de l’enfance de personnages comme Hagrid, Rogue, Dobby et même Voldemort ! https://www.instagram.com/p/Cl84mx1IjyD/

Les gens peuvent également trouver un article sur les jeunes personnages de DC Comics et même sur les jeunes personnages de Marvel.

Quel art de l’IA de Paul est votre préféré ?

