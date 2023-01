Un artiste utilise l’IA pour montrer des astronautes en tenue de mariée, laissant les gens hypnotisés

Les médias sociaux nous excitent souvent avec des choses et des concepts uniques qui utilisent la technologie au maximum. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) est devenue une tendance sur Internet alors que différentes créations et illustrations d’artistes envahissent l’espace en ligne. Un artiste nommé Jayesh Sachdev a partagé des images d’IA qui montrent des astronautes en tenue de mariée. Les images ont été partagées sur son compte Instagram officiel. “Semaine de la couture nuptiale des astronautes. Quand le dossier est la mode qui est hors de ce monde”, a-t-il écrit dans la légende.

Les visuels époustouflants montrent des astronautes habillés en mariées et les détails complexes sont ce qui ajoute à la beauté. Regardez par vous-même :

Les images ont fasciné les internautes avec plus de 9 000 likes. “Absolument amoureux de ça !”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Plus tôt, un artiste basé à Delhi a pris cette tendance un peu au sérieux et les utilisateurs l’ont sans aucun doute complètement adorée. Il a partagé des représentations de femmes indiennes basées sur des «stéréotypes» et l’IA qui ont commencé à faire des tournées sur Internet comme avant.

Madhav Kohli a publié des images de l’apparence des femmes appartenant à différents États indiens en fonction de leurs caractéristiques stéréotypées. Le fil montrait des femmes créées par l’IA de Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Assam, Tamil Nadu, Cachemire, Bengale occidental, Goa, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Telangana, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Bengaluru, Karnataka, etc. Les portraits ont été réalisés avec une touche si complexe qu’ils ont semblé “réels” à certains internautes.

Kohli a également ajouté plus de versions après que les utilisateurs lui aient demandé d’en modifier quelques-unes comme la femme UP qui a été montrée avec un visage en colère. L’appelant “UP 2.0”, il a laissé tomber une image de ce à quoi ressemblerait une jeune femme dans l’état de l’Uttar Pradesh.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici