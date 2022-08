Un artiste utilise l’IA pour créer des portraits magiques de l’Inde ancienne avec des temples et des lucioles

Une artiste en intelligence artificielle, Riya Shrivastava, a créé des portraits de ce à quoi l’Inde ancienne pourrait ressembler en utilisant l’intelligence artificielle. Des temples ornés, des cascades et des lucioles peignent une image lumineuse dans ses œuvres. Shrivastava a déclaré qu’elle avait créé les portraits avec l’IA de Midjourney, un laboratoire de recherche indépendant. Midjourney déclare que son objectif est “d’explorer de nouveaux moyens de pensée et d’étendre les pouvoirs imaginatifs de l’espèce humaine”. Shrivastava a expérimenté pendant 12 heures avec l’IA pour créer les pièces en utilisant l’invite “L’Inde ancienne avec des temples ornés, des cascades et des lucioles”.

“J’ai demandé à #ai à quoi aurait ressemblé l’Inde ancienne et c’est ce que j’ai obtenu ! Quelle expérience incroyable ce fut d’expérimenter des invites et des commandes pour enfin me rapprocher de ce que j’imaginais », a écrit Shrivastava dans son Poste LinkedIn.













Un utilisateur de LinkedIn a demandé à Shrivastava ce que les 12 heures d’expérimentation impliquaient, ce à quoi elle a répondu, “expérimenter avec différentes variations de l’invite et les mettre à l’échelle pour générer les images finales”.

L’intelligence artificielle a repoussé les limites de l’imagination humaine. Récemment, une YouTubeuse nommée Ann Reardon, qui dirige une chaîne appelée How To Cook That, a concocté une recette de gâteau à l’aide d’une IA et a essayé de la suivre pour obtenir des résultats finaux. Ann a utilisé une IA appelée GPT-3 ou Generative Pre-trained Transformer 3. L’IA, grâce à un fonctionnement algorithmique, peut générer des textes écrits tels que des articles et des poèmes. Créé par OpenAI, ce modèle de langage est alimenté par des milliards de paramètres.

Pour tester si une IA peut vraiment être aussi performante que les humains dans divers secteurs, en l’occurrence l’alimentation, Ann a essayé de développer une recette. “Les deux premières recettes qui se sont répandues étaient tout simplement inutiles”, a déclaré Ann dans la vidéo. Elle a ajouté qu’à la troisième tentative, il a étalé la recette d’un “Gâteau Oreo Géant Super Moist”.

Avec des ingrédients tels que du beurre, du chocolat, des Oreos, des morceaux et un mélange à gâteau, le processus a produit ce qui ressemblait à un gâteau, mais n’en avait pas l’air car sa texture était assez dure, a déclaré Ann, ajoutant que le gâteau n’était pas ” humide » comme le prétend le titre.

Lorsque le gâteau a été soumis à un test de goût, les critiques n’étaient pas mauvaises. Le mari et le fils d’Ann, bien qu’ils aient eu du mal à mettre le gâteau dans leurs assiettes en un seul morceau – car il était trop cassant – ont apprécié le goût.

