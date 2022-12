Un artiste transforme une salle de sport en plein air en “parc de l’incarnation” et reçoit des applaudissements

C’est la volonté des gens de faire quelque chose de nouveau et d’en tirer des innovations qui font du Serendipity Art Festival de Goa une visite intéressante. À l’inconnu, ce festival annuel des arts se tient à Panaji, Goa, où les gens présentent leurs talents et leur créativité dans des domaines multidisciplinaires tels que la danse, l’art, le théâtre, la danse, la nourriture, etc. Cette année, le Serendipity Art Festival, qui se déroule entre Les 15 et 23 décembre, se concentre sur la technologie et comment elle a changé la façon dont nous percevons l’art. Cependant, ce qui est devenu une attraction instantanée du festival était le «parc des incarnations» qui a été créé de manière unique par un artiste en installant des incarnations mythologiques dans une salle de sport en plein air.

L’artiste, Diptej Vernekar, a utilisé la salle de sport en plein air pour mettre en valeur l’art local et promouvoir la technologie utilisée par les artisans locaux. Dans la vidéo, on pouvait trouver de nombreuses manifestations mythologiques créées de manière à s’aligner sur les machines de gymnastique placées dans un décor extérieur. D’un « Raavan exerçant » à un « Raakshas flexible », les incarnations ont été magnifiquement installées pour attirer les gens et aligner l’éthos urbain avec l’art traditionnel.

“Créés par des artisans des communautés locales, je considère ces tableaux émouvants comme capables de donner une éducation artistique parallèle qui aide ces communautés à nourrir leur art”, a déclaré Vernekar qui a grandi dans un petit village de Goa, connu pour ses formes d’art émouvantes qui dépeignent Cependant, il a toujours été désireux de savoir comment ces incarnations se déplaçaient réellement et s’est rendu compte que cela passait par un mécanisme manuel impliquant au moins 20 hommes pour porter le poids. Il a donc concrétisé l’idée en installant les artefacts dans le cadre du salle de gym en plein air, qui autrement, ne serait pas accessible au public local.

La légende disait encore : « Cette installation traduit le processus de déplacement de ces artefacts en la rendant accessible au grand public comme une salle de sport extérieure d’incarnations. J’espère illustrer l’idée d’une salle de sport en plein air en tant que cultivateur de l’éthos urbain et en tant que mécanisme pour ouvrir l’accès aux traditions artisanales vivantes et aux technologies locales qui les sous-tendent. L’installation explore également les éléments amusants et originaux de ces artefacts en temps réel, en transformant la salle de sport en plein air en une expérience interactive.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a attiré des milliers de personnes et suscité des réactions. Certains l’ont qualifié de “concept incroyable”, “créatif” et “superbe” tandis que d’autres l’ont trouvé “trop ​​​​cool” et “innovant”. Nul doute qu’un tel concept créatif doit être apprécié et les utilisateurs s’assurent à juste titre que l’artiste est reconnu pour son art ingénieux.

