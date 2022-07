Un artiste thaïlandais crée une poupée inspirée du look gagnant de Miss Univers de Harnaaz Sandhu

Harnaaz Sandhu a créé l’histoire en remportant la couronne de Miss Univers après près de deux décennies. Harnaaz est devenue une source d’inspiration pour beaucoup car elle a apporté la gloire à sa patrie. Pour rendre hommage à son magnifique look de grande finale et à sa méga victoire, une artiste de poupées basée en Thaïlande a créé une poupée avec le look Miss Univers de Harnaaz. L’artiste et son équipe ont mis tout leur cœur à reproduire le look gagnant du modèle et elle est maintenant de tout cœur pour eux.

L’artiste de poupée Grace Panisara a partagé les photos de la poupée Harnaaz et elle ressemble exactement à notre Miss Univers 2021. De la robe, des chaussures, des cheveux et des accessoires, Grace a incorporé chaque détail dans la mini poupée. Sur les photos, on peut voir la poupée Harnaaz enfiler la robe argentée scintillante avec un décolleté plongeant et une fente sur le devant. Le look ressemble exactement à la robe portée par Miss Univers le jour de sa victoire, conçue à l’origine par Saisha Shinde.

En dehors de cela, la poupée peut également être vue portant l’écharpe Miss Univers et la couronne ornée de bijoux de rêve. Le moment a été recréé avec une telle précision qu’on ne peut même pas en détourner les yeux. L’artiste a également écrit une note sincère pour le modèle qui disait: “La poupée devant moi est la 70e Miss Univers, mini-Harnaaz Sandhu moi et toute l’équipe d’artisans. Essayez d’inclure chaque détail afin de rendre la pièce aussi belle que possible. Merci à tous d’aimer et de soutenir mon travail. Je me sens bien”

Alors que les internautes sont sûrement impressionnés par la création, la poupée a également attiré l’attention de Harnaaz. Il y a quelques jours, elle a partagé la publication sur ses histoires Instagram et a écrit : “C’est magnifique”.

