Un artiste sri-lankais crée une poupée inspirée de la finaliste de Miss Univers de l’Inde

Adline Castelino de l’Inde a obtenu la quatrième place à la compétition Miss Univers 2020 en Floride le 16 mai. Adline est devenue la troisième dauphine après avoir concouru avec 74 femmes talentueuses du monde entier. Quelques jours après que le joueur de 22 ans ait décroché le poste, un artiste du Sri Lanka a maintenant créé une poupée reproduisant Castelino du concours de beauté.

La poupée est piégée dans un sari rose, qui a été porté par Adline après s’être inspirée de la fleur nationale de l’Inde, le Lotus, qui symbolise la connaissance et la spiritualité.

La poupée a été partagée par un certain compte Instagram appelé «nigydolls», qui a écrit «Poupée inspirée de Miss Univers 2020 3e finaliste @adline_castelinofficial 🇮🇳 Félicitations! L’amour du Sri Lanka. J’espère qu’elle le remarquera. Taguez-la dans les commentaires. Le costume incarne la véritable essence d’une femme. Le sari est une tenue traditionnelle qui unit tout le pays. La belle couleur inspirée de la fleur nationale de l’Inde. «

La publication a également été re-partagée par Adline Castelino sur son histoire Instagram. La page a remercié le finaliste de Miss Univers pour avoir approuvé l’art.

Adline a enfilé un sari en soie rose tissé à la main par le designer Shravan Kummar, avec des motifs de plumes de paon en zari doré, associé à une blouse ornée et un voile assortis. Elle a accessoirisé la tenue avec de gros bijoux de Curio Cottage.

Partageant plus de détails sur le « Costume national », la page Instagram officielle de Shravan Kummar a écrit: « Mon costume national incarne la véritable essence d’une femme. Le Saree est une tenue traditionnelle qui unit tout le pays. Yardage d’un héritage inestimable, Le Saree est connu pour avoir quatre-vingts styles différents de drapage. Il ne juge pas de classe ou de caste, porté par la plupart des femmes indiennes même aujourd’hui. La bordure et le pallav du sari sont incrustés de la broderie représentant la forme d’art Pichwai vieille de trois cents ans ajoutant grâce. La belle couleur du sari est inspirée de la fleur nationale de l’Inde, le lotus qui symbolise la connaissance et la spiritualité. Je tiens à remercier plusieurs tisserands et artisans indiens qui ont travaillé sur mon costume national pendant 5 mois pendant cette pandémie. «

D’anciennes reines de beauté indiennes, comme Celina Jaitly, Lara Dutta et Rochelle Rao Sequeira, se sont souvenues de leurs jours de concours tout en félicitant Adline d’être devenue troisième dauphine. Adline, qui fait remonter ses racines à Udupi au Karnataka, a remporté le titre de Miss Diva 2020, faisant d’elle la représentante de l’Inde au concours de Miss Univers. Andrea Meza, du Mexique, a remporté le titre de Miss Univers cette année.

