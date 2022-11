Un artiste portugais se bat pour créer de grandes installations

“The Wedding Cake” est principalement composé des célèbres carreaux de céramique du Portugal appelés “azulejos”. Vasconcelos les utilise en rose pastel, vert, bleu et jaune dans ce qui est son projet d’extérieur le plus ambitieux à ce jour.

Et elle savoure la bataille. “Chaque jour, vous savez que quelque chose va arriver et que quelque chose de nouveau va arriver et que vous devez résoudre des problèmes”, a-t-elle déclaré dans une récente interview avec l’Associated Press. “C’est quelque chose de très dynamique et vivant.”