Les Philippines, l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et la Chine représentent environ 60% du plastique marin du monde, soit 8 millions de tonnes par an, selon un rapport de 2017 de l’Ocean Conservancy et du McKinsey Center for Business and Environment.

