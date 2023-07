Un artiste peint des répliques de Van Gogh si petites qu’elles tiennent dans une montre

Comme ça arrive6:57Un artiste peint des répliques de Van Gogh si petites qu’elles tiennent dans une montre

Avec un tic, un éternuement ou une inspiration mal placée, l’artiste britannique David A. Lindon peut perdre des mois de travail.

Lindon crée des sculptures et des peintures si petites qu’elles peuvent littéralement tenir dans le chas d’une aiguille ou dans le fonctionnement interne d’une montre. Le travail est si délicat que Lindon le fait principalement la nuit, pour éviter les vibrations de la circulation et entre les battements de cœur pour que ses mains ne tremblent pas.

« Je pourrais passer des mois et des mois à faire quelque chose et j’en suis tellement content, mais à la dernière minute, ça peut disparaître », a-t-il déclaré. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

L’une de ses dernières œuvres est un hommage à Vincent Van Gogh, contenu dans une montre. Lindon a recréé trois des peintures de Van Gogh, chacune mesurant 0,5 sur 0,4 mm : Nuit étoilée, Autoportrait et Tournesols. Il a fallu six mois pour terminer.

Jetez un œil au travail de Lindon :

Les trois peintures reposent chacune sur les jambes d’un tourbillon, un composant qui aide à maintenir la précision d’une montre. Le travail est actuellement en vente aux Hammond Galleries à Shifnal, en Angleterre, et est évalué à 150 000 £ (258 090 $).

David A. Lindon pense que rendre l’art si petit a un gros avantage. Beaucoup de créations, comme cette scène de corde à linge, vivent dans le chas d’une aiguille. (Soumis par David A. Lindon)

« Je pense que ça m’est monté par le nez »

Lindon entraîne son corps à pratiquer son art. Il évite le café et le thé pour ne pas se stimuler, ainsi que l’alcool pour ne pas perdre sa concentration.

Avant de s’asseoir devant le microscope, qu’il contrôle avec ses pieds pour laisser ses mains libres pour l’art, Lindon frappe le tapis roulant.

« Je dois vraiment transpirer pour pouvoir, pour le reste du temps, me concentrer, m’accroupir et contrôler chaque émotion, chaque fibre, chaque nerf de mon corps », a-t-il déclaré.

Il ne sait que trop bien à quel point cette préparation est importante, car des erreurs peuvent se produire et se sont produites.

Au début de sa carrière de miniatures, il travaillait sur une minuscule sculpture d’araignée, respirait un peu trop fort – et elle a disparu.

Lindon travaille entre les battements de cœur pour garder ses doigts stables. Le microscope qu’il utilise peut être contrôlé avec ses pieds pour lui laisser les mains libres. (Soumis par David A. Lindon)

« Je pense que ça m’est monté au nez. »

Une autre fois, après deux mois passés à recréer une petite version de Pablo Picasso femme qui danseune secousse de ses mains déchira l’ouvrage.

« J’aurais pu pleurer », a-t-il dit. « J’étais mortifié. J’étais tellement en colère contre moi-même.

Mais il a minutieusement recousu l’art, créant « le plus petit puzzle du monde ». Il espère le dévoiler prochainement.

Comment Lindon est devenu un artiste microscopique

La vie de Lindon en tant qu’artiste microscopique a commencé vers 2019, lorsqu’il a vu une émission de télévision sur des artistes faisant de l’art miniature.

« Au milieu de la nuit, je me suis réveillé [and thought]: Je pense que je peux le faire. Jusqu’où puis-je aller ? Et j’ai pensé, je me demande si je peux mettre ça dans le chas d’une aiguille ? il a dit.

« Ma vie n’a jamais été tout à fait la même. »

L’inspiration est venue au bon moment. Lindon avait passé plusieurs années à s’occuper de sa mère, qui souffrait de démence. Finalement, elle a dû vivre dans une maison de retraite, le laissant se demander ce qu’il ferait de son temps.

Lindon espère organiser une exposition itinérante intitulée Le plus petit zoo du monde. Il a créé 24 œuvres représentant des animaux, comme celle-ci. (Soumis par David A. Lindon)

D’une certaine manière, devenir un artiste microscopique est un retour aux racines de Lindon. Avant de s’occuper de sa mère, Lindon était un ingénieur travaillant sur la petite instrumentation à l’intérieur des cockpits des avions.

Malgré la frustration que sa nouvelle ligne de travail peut causer, Lindon voit un gros avantage à rendre les choses si petites.

« J’adore créer quelque chose qui, s’il était en taille réelle, est une bonne œuvre d’art. Mais j’aime le rétrécir et le mettre dans le chas d’une aiguille, et c’est juste doublement intéressant.