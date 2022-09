Un artiste peint des portraits sur des blocs de glace sous des températures glaciales en mer Baltique

La créativité d’un artiste ne connaît pas de limites et cela est vrai pour un Américain qui a dessiné des portraits sur des blocs de glace flottants dans la mer Baltique. De plus, au lieu de peintures ordinaires, l’artiste, David Popa, utilise du charbon de bois et de la terre pour dessiner l’œuvre.

Une vidéo, mise en ligne sur YouTube, donne un aperçu du talent exceptionnel de l’artiste de 29 ans. Il présente une vue aérienne de l’un des portraits de Popa où il est vu debout sur d’immenses plaques de glace et dessinant l’œuvre d’art. Au fur et à mesure que le drone capture le portrait à couper le souffle à une altitude plus élevée, il devient encore plus spectaculaire avec de petits morceaux de glace entourant la grande feuille et ajoutant à la beauté de la peinture.

Il existe d’autres vidéos de portraits de Popa sur Internet qu’il a nommé la série Fractured. Il les dessine par temps glacial en Finlande et nage dans la mer extrêmement froide pour atteindre la calotte glaciaire ou le bloc, selon Newsweek.

Originaire de New York, aux États-Unis, Popa a déménagé à Espoo, en Finlande, et s’est essayé au dessin d’œuvres d’art. “Au départ, c’était un énorme changement de paradigme pour moi de me convaincre que c’était même possible et sûr”, a déclaré Popa. L’artiste a déclaré qu’il s’était d’abord exercé à dessiner le portrait pendant deux hivers avant de commencer la série.

Selon Popa, la peinture ne ressort bien qu’à une température proche de zéro degré et les conditions de l’hiver dernier ont été fructueuses pour lui car elles lui ont permis de mener à bien le projet.

Survivant au temps glacial, Popa portait une combinaison étanche complète et nageait dans l’eau tout en transportant tout son équipement, y compris un drone dans des sacs étanches. Il a dit que le temps chaud et froid fluctuant provoquait la formation de plus en plus de glace, puis la fissure à nouveau, lui donnant la toile parfaite pour sa peinture.

Les portraits sont qualifiés d’art éphémère et sont destinés à ne durer qu’un instant avant de disparaître. Popa s’assure de créer l’œuvre d’art dans un délai d’environ quatre heures avant que la calotte glaciaire ne dérive ou ne coule avec la peinture.

Mais, même lorsque le portrait fini disparaît après un certain temps, les efforts de Popa ne sont pas vains. Grâce à ses compétences uniques, la série de Popa est devenue célèbre et il a pu vendre environ 100 images imprimées du portrait. De plus, il a capturé l’art dans des vidéos et les a répertoriées comme NFT vidéo où la plus chère lui a rapporté plus de 15 000 $ (environ Rs 11,97 lakh).

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici