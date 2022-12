Un artiste peint à la main un football pour rendre hommage à Pelé et montre une légende embrassant le trophée de la Coupe du monde

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a débuté le 20 novembre, ce qui a donné à ses fans plusieurs moments pour célébrer le football avec joie et délice. Pendant ce temps, un artiste s’est présenté pour rendre hommage à Pelé qui est en soins palliatifs et de fin de vie qui l’aideraient à faire face à la douleur et à l’essoufflement dus à la chimiothérapie pour son cancer du côlon. Considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, le footballeur brésilien a été qualifié de “plus grand” même par la FIFA.

Alors que la fraternité du football et les fans du monde entier priaient pour Pelé, une artiste paraguayenne Lili Cantero a peint à la main un ballon de football qui montrait la légende embrassant le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. L’artiste de 29 ans a dessiné Pelé portant un maillot brésilien alors qu’il embrassait le trophée. CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, a partagé des images de Cantero peignant la belle image de Pelé. Les mots “Pelé” pouvaient être vus gravés sur le ballon de football avec trois cœurs dessinés à côté.

L’organisation a également partagé une vidéo montrant Cantero peignant Pelé tout en présentant ses autres œuvres d’art emblématiques. Elle est connue pour dessiner des portraits complexes d’objets portables. C’était en 2020 lorsqu’elle a peint à la main une paire de chaussures de football et les a envoyées au footballeur vedette argentin Lionel Messi. Les bottes représentaient les beaux détails avec une galerie d’images en noir et blanc de Messi avec sa famille.

Entre-temps, Pelé, qui a été nommé athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999, a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur du côté droit de son côlon. Bien que sa fille aînée ait affirmé qu’il se portait bien, il a été admis à l’hôpital pour des soins intensifs quelques jours plus tard. Cependant, en novembre 2022, ESPN Brasil a rapporté que Pelé avait été transporté à l’hôpital avec un “gonflement général” et a déclaré craindre que son traitement de chimiothérapie n’ait pas donné les résultats escomptés, ce à quoi sa fille a déclaré qu’il n’y avait “pas d’urgence”.

