Un artiste mimétiste recrée des chansons anglaises des années 90 dans les voix de chanteurs de Bollywood

Si vous êtes un enfant des années 90, vous avez peut-être grandi en écoutant les chansons vertes à feuilles persistantes. Vous connaissez peut-être également la syntonisation de Channel V et MTV pour écouter les chansons. Ces chaînes ont également introduit de la musique internationale et des groupes comme Linkin Park, Backstreet Boys et Boyzone, entre autres, sont devenus immensément populaires dans le pays à cette époque. Mais avez-vous déjà imaginé que des chartbusters comme Words de Boyzone et Truly Madly Deeply de Savage Garden sonneraient comme si des chanteurs indiens comme Sonu Nigam, Udit Narayan, SP Balasubrahmanyam, Kumar Sanu et Abhijeet Bhattacharya les reprenaient ?

Artiste mimétiste bien connu, Sumedh Shinde a publié une multitude de vidéos sur Twitter. Dans les vidéos, il a chanté des chansons pop internationales comme Words imitant la voix de Sonu Nigam et Truly Madly Deeply dans la voix d’Abhijeet Bhattacharya. Il imite et chante When You Say Nothing At All de Ronon Keating avec la voix de SP Balasubrahmanyam. Sumedh chante également la chanson à succès des Backstreet Boys I Want It That Way dans la voix d’Udit Narayan.

L’extrait de la légende disait: “Je suis de la génération de MTV et de Channel V et j’ai toujours été très fasciné par ces chansons, c’est pourquoi j’ai créé ce concept intéressant il y a 3 ans, j’espère que même vous l’aimerez.”

Il a également ajouté un autre clip de lui chantant Mysterious Girl de Peter Andre imitant Kumar Sanu.

La multitude de vidéos a laissé le sort Internet limité car ils sont émerveillés par le talent et l’ont félicité.

L’un des utilisateurs a commenté: «Parfois, vous devriez essayer Rod Stewart et Phil Collins. Vous serez international.

Un autre utilisateur a dit : « Sumedh Shinde quel menteur tu es bhaisaab. Vous vouliez juste satisfaire votre envie de chanter. oublie-les toutes, toi aussi tu sais chanter !

Plus tôt, Sumedh avait chatouillé les os des utilisateurs des médias sociaux lorsqu’il avait partagé une vidéo de lui-même se faisant passer pour d’éminents acteurs et chanteurs de Bollywood, notamment Hrithik Roshan, John Abraham, Aamir Khan, Sonu Nigam, Ranveer Singh et Pankaj Tripathi passant en revue Brahmastra. Dans la vidéo, les voix de toutes les stars semblent étrangement familières.

