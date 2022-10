Un artiste mimétiste imite Alia Bhatt de Darlings et Vijay Varma n’arrête pas de rire

L’artiste mimétiste Chandni, qui devient virale sur les réseaux sociaux pour son mimétisme d’Alia Bhatt, a sorti une autre vidéo et les internautes ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. La vidéo présente la co-vedette d’Alia’s Darlings, Vijay Varma. Dans la vidéo, on pouvait la voir imiter une scène du film Darlings, avec sa co-vedette Vijay. Non seulement cela, mais elle parvient également à glisser dans le célèbre dialogue de Brahmastra “Shivaaaa” et “Isha button hai”. “Chérissss tu t’énerves. Je t’aime”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir Chandni imiter les personnages d’Alia Bhatt de deux de ses films récemment sortis – l’un est Isha de Brahmastra: Part One – Shiva, et le second est Badrunissa Sheikh de Darlings. Voici la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 30 000 likes. “Iske baad ranbir ne apni aag se sab ko bhasam kardaala”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Quand Chandni dii a rencontré le brahamshtra.”

Pendant ce temps, plus tôt, Chandni a mis en ligne une vidéo hilarante sur son espace Instagram mettant en scène les dialogues d’Alia de Brahmastra. S’intéressant au personnage d’Alia, Isha dans le film, Chandni a écrit : “Isha tumhara Button hai”. La star des médias sociaux a été vue en train de perfectionner les gestes, les expressions et la voix d’Alia dans la vidéo. La façon dont elle a synchronisé les lèvres avec “Shiva” d’Alia la faisait ressembler davantage à Alia Bhatt qu’à l’actrice elle-même. Chandni avec son maniérisme sur le point a réussi à copier Isha d’Alia. Elle a réussi à imiter certaines des interactions d’Alia avec le personnage de Ranbir Kapoor, Shiva, faisant rire les internautes.

Chandni a également attrapé des globes oculaires après avoir maîtrisé la scène où Alia a renversé les fèves de son mariage avec Ranbir Kapoor sur les plateaux de Koffee With Karan Saison 7. Elle laisse souvent tomber des vidéos chatouillantes sur les réseaux sociaux, principalement sur les bizarreries d’Alia qui sont un pur délice regarder.

