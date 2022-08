Un artiste met la touche finale à la nouvelle murale du centre-ville d’Oswego – Shaw Local

L’artiste Jason Watts a récemment mis la touche finale à sa dernière peinture murale, sur le côté de l’ancienne caserne de pompiers sur la rue Main au centre-ville d’Oswego.

La peinture murale colorée surplombe une ruelle sur le côté du bâtiment qui abrite la Fox Valley Winery, la Oswego Cyclery et la Oswego Brewing Co.

La commission des arts culturels du village a choisi le lieu et a envoyé une demande de propositions ouverte. Christina Burns, administratrice adjointe du village, a déclaré que la soumission de Watts avait été choisie parce que la commission appréciait la vitalité de son travail.

“C’est très coloré, ça attire vraiment l’attention”, a déclaré Burns. « Nous sommes ravis de l’avoir. Je pense que c’est un excellent ajout à notre art public.

Watts est artiste en studio depuis 25 ans et a commencé à peindre des peintures murales il y a près de cinq ans. Il a des peintures murales à Milwaukee, en Géorgie et dans toute la région de Chicago, notamment West Loop, Lincoln Square et Des Plaines.

Watts a déclaré que sa plus grande peinture murale à ce jour se trouvait le long d’une autoroute à Suwanee, en Géorgie, qui mesurait environ 250 pieds de long.

Watts a décrit l’arrière-plan de la peinture murale comme un motif dynamique de couleurs fragmentées, qui correspond à une grande partie de son travail. Il a dit qu’il avait choisi de peindre un vélo parce qu’il voulait que le thème soit “Oswego en plein air”, et le propriétaire du bâtiment, Art Black, est également propriétaire de l’Oswego Cyclery.

“C’est un total gagnant-gagnant pour moi et la communauté”, a déclaré Black. “Cela rend vraiment cette petite ruelle pop.”

Black a déclaré qu’il avait conçu des plans pour installer une lumière sur la pièce afin que les clients de la brasserie et de la cave puissent la voir la nuit.

Jason Watts met la touche finale à sa peinture murale au 59, rue Main, au centre-ville d’Oswego. (David Petech)

Watts a une collection de son travail centrée sur les enfants qui jouent. Il a dit qu’en tant qu’artiste d’âge moyen, il se retrouve à regarder plus en arrière et à se sentir nostalgique de sa jeunesse.

“Une grande partie de mon travail exprime le genre d’esprit libre et d’optimisme de la jeunesse”, a déclaré Watts. «Quand vous êtes un enfant sur votre vélo, vous savez? Nous avions l’habitude d’aller rouler pendant des heures et de faire rapport pour le dîner.

La peinture murale de 18 pieds a pris un peu plus de deux semaines à Watts. Il a dit que le plus grand défi de cette peinture murale venait de la forme du mur. La peinture murale se trouve sur une section du bâtiment qui fait saillie, il y a donc trois côtés, et Watts a déclaré qu’essayer de garder la bonne perspective tout en enroulant le vélo autour du coin du mur était délicat.