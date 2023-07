Un artiste martial montre des cascades sur grand écran – et sur YouTube avec ses filles

La vidéo YouTube s’ouvre sur un paquet de bonbons Hi-Chew sur un comptoir de cuisine. Deux jeunes filles regardent malicieusement au coin de la rue.

Au moment où ils pensent que la douceur de la fraise leur appartient, un homme s’empare du bonbon.

Une bagarre s’ensuit dans le salon. Les coups de pied volent. Les enfants retournent.

Ça ne s’annonce pas bien pour les filles. C’est-à-dire jusqu’à ce que papa soit terrassé par une autre fille – la plus jeune des trois. Elle rit de façon maniaque et attrape les Hi-Chews avec la main qui vient de délivrer un KO.

C’est la famille Truong qui passe du temps de qualité ensemble.

Jason Truong, voleur de Hi-Chew et instigateur de combat, est une ceinture noire du troisième degré en Hapkido, un art martial coréen hybride. Ses filles et co-stars de YouTube – Olivia, 11 ans, et Ayla, 9 ans – sont des ceintures bleues. Kaia, cinq ans, n’a apparemment pas besoin de ceinture pour gagner la journée.

Truong a présenté les filles à Hapkido à un jeune âge.

« Papa ne peut pas toujours être là pour protéger les filles, n’est-ce pas ? … Je veux qu’elles soient super confiantes dans tout ce qu’elles doivent faire », a-t-il déclaré. « Être capable de se tenir debout est vraiment, vraiment important pour moi. »

Les sœurs Olivia et Ayla Truong ont commencé à s’entraîner au hapkido dès leur plus jeune âge. Ils sont déjà passés aux ceintures bleues. (Natacha Bigeau)

Dans cette maison, vous êtes autorisé à sauter sur les meubles et à combattre vos frères et sœurs. Ils utilisent la section du sous-sol comme terrain d’entraînement, suivant les instructions de leur père pour rouler, sauter et atterrir en toute sécurité – grâce à un tapis de protection.

La maison sert également de studio pour leurs sketchs, que Truong utilise pour évaluer leurs compétences en arts martiaux et les rendre plus à l’aise avec les performances publiques.

« Les enfants adorent ça – j’espère – et j’aime ça », a déclaré Truong. « Il est temps pour nous de créer des liens en tant que famille et de voir quelles idées farfelues je peux leur proposer. »

Le jeu de Truong s’étend au-delà des limites de sa maison de Regina. L’homme de 41 ans est l’un des rares spécialistes des cascades en Saskatchewan, et il a parcouru l’Amérique du Nord en tant que cascadeur et chorégraphe pour des émissions de grande écoute et des longs métrages.

Jason Truong a commencé à s’entraîner en hapkido à l’âge de 12 ans. Maintenant, il enseigne au dojang Jin Pal Hapkido à Regina. (Natacha Bigeau)

Truong a mis plus de temps à se lancer dans les arts martiaux que ses filles. Il se souvient qu’il avait environ 12 ans lorsque son frère aîné a commenté son poids, lui suggérant de faire plus d’exercice. Il s’est inscrit au Hapkido, une forme d’autodéfense qui utilise des coups de pied, des coups de poing, des prises, des clés et des lancers.

Selon les mots de Truong, Hapkido est « flashy » – c’est-à-dire qu’il a l’air bien sur le film. Inspiré par Jackie Chan, il rêvait de devenir acteur.

Il y avait un problème : Truong vivait à Regina, et il était convaincu que les stars étaient nées à Los Angeles – ou à tout le moins à Toronto.

Il a obtenu un diplôme en informatique et a obtenu un emploi «sûr» de neuf à cinq en tant que consultant en informatique – quelque chose qu’il fait toujours à plein temps alors qu’il poursuit des concerts d’acteur. Il envisageait souvent de déménager dans des lieux dotés d’industries cinématographiques plus établies, mais la vie continuait, notamment sous la forme d’Olivia, Ayla et Kaïa.

Les sœurs Truong disent que, le plus souvent, elles gagnent les combats contre leur père dans leurs sketches. (Natacha Bigeau)

Au fil des ans, Truong a décroché des rôles dans diverses productions, mais ne faisait pas de cascades. Puis un jour, ça lui est venu à l’esprit.

« Je – sans jeu de mots – je suis tombé accidentellement dans des cascades », a déclaré Truong.

L’industrie cinématographique a entendu parler de sa formation au Hapkido, de sorte que les mouvements d’arts martiaux ou les scènes de combat sont devenus plus souvent une partie de son travail devant la caméra. Puis, en 2011, il travaillait sur un plateau avec l’un des cascadeurs les plus prolifiques de la Saskatchewan, Daniel Ford Beavis, et le réalisateur avait besoin d’un acteur pour se faire étrangler de manière convaincante. Truong a réussi. Beavis a chanté ses louanges autour de l’industrie cinématographique.

Le rôle préféré de Truong est venu en 2018, lorsqu’il a travaillé à Vancouver en tant que cascadeur sur Amazon Prime. L’homme au haut château. Il a également pu jouer un combattant d’arts martiaux mixtes dans le made-in-Saskatchewan Combattant en cageet s’est envolé pour San Diego, en Californie, pour jouer et aider à chorégraphier Fantôme de Kung Fu. Il a récemment remporté un prix au Festival du film de San Diego pour ce dernier rôle.

Aussi impressionné que Ford Beavis ait été par la capacité d’étouffement réaliste de Truong et son travail ultérieur, ce n’est pas ce qui le distingue le plus de l’acteur.

« Je dis toujours que la partie difficile des cascades est votre attitude, et si vous n’avez pas la bonne attitude, personne ne veut être autour de vous sur le plateau », a-t-il déclaré, décrivant de longues heures d’attente pour de brefs moments à l’écran et l’importance du talent sur l’ego.

« Il est très humble », a ajouté Ford Beavis.

Les filles de Truong lui permettent également de garder les pieds sur terre.

« Je pense que c’est un peu cool », a déclaré Olivia à propos du travail de son père. « Mais c’est drôle parce qu’une fois, il a dû se déguiser en cette fille et tomber, puis il s’est fait mal. »

Jason Truong tient à transmettre quelques-unes de ses compétences à ses filles en plus des arts martiaux, comme la danse et le piano. (Natacha Bigeau)

Des incidents peuvent arriver, mais le travail de Truong consiste à faire les choses en toute sécurité.

« Beaucoup de gens disent que les cascadeurs sont juste des gens qui ressemblent à des casse-cou, et c’est un peu un abus de langage », a-t-il déclaré. « Nous y ajoutons l’élément de sécurité parce que nous ne pouvons pas faire tomber les acteurs et se blesser. Nous ne pouvons pas demander à quelqu’un qui n’est pas formé de le faire. »

Truong s’empresse de souligner qu’il y a beaucoup de jeu d’acteur impliqué dans le fait d’être un cascadeur. Vous entrez dans un personnage, même brièvement, et vous devez l’incarner tout autant que l’acteur principal. Un soldat va se battre différemment d’un civil qui participe à une bagarre dans un bar, par exemple.

« Si vous êtes le cascadeur, vous devez également tomber, bouger comme cette personne, car sinon, cela ressort comme un pouce endolori, n’est-ce pas ? Donc, juste connaître la mécanique corporelle de base, comprendre qui est le personnage, fait en sorte que vous incarnez réellement le personnage lorsque vous êtes devant la caméra », a déclaré Truong.

Le travail préféré de Jason Truong était de travailler comme cascadeur sur The Man in the High Castle d’Amazon Prime. (Natacha Bigeau)

Truong a posé des dalles de linoléum dans la salle d’entraînement de son sous-sol : une base sur laquelle rafraîchir ses talents de break dance. C’est une autre activité qu’il a commencée à l’adolescence pour améliorer son agilité, et qui l’a ensuite aidé à exprimer des personnages à l’écran.

C’est un espace modeste comparé au dojang où Truong et ses filles s’entraînent plusieurs fois par semaine, et il enseigne à 50 élèves allant d’enfants aussi jeunes que Kaia à des personnes âgées.

« Le jeune Jason serait en fait surpris de voir jusqu’où cela est allé », a déclaré Truong, en réfléchissant au garçon dont le frère l’a harcelé pour qu’il fasse de l’exercice.

Outre le fait que la Saskatchewan est un petit acteur sur la scène cinématographique, l’industrie locale a été durement touchée par l’annulation du crédit d’impôt provincial pour les films en 2012. Truong a bon espoir après que le gouvernement provincial a augmenté le financement de son relativement nouveau programme de production de longs métrages et d’émissions de télévision. dans le dernier budget. Le gouvernement fédéral a aussi fourni récemment 900 000 $ pour la formation dans l’industrie .

« Tout ce que je veux dire, c’est que ce sont des gens comme Jason qui me rendent enthousiaste à l’idée de rester en Saskatchewan et de maintenir cette industrie en activité », a déclaré Ford Beavis.

Truong a joué dans son premier film Hallmark Channel cette année, Un Noël de cow-boy, qui a été tourné à Maple Creek, en Saskatchewan. Il travaille également sur des scénarios avec des amis.

Ses filles sont heureuses de continuer à faire des vidéos YouTube à la maison pour « du temps en famille », a déclaré Olivia, mais elles ne prévoient pas de suivre les traces de l’industrie cinématographique de papa. Olivia souhaite être écrivain ou ingénieur, mais elle reconnaît qu’elle devra concilier son aversion pour les mathématiques pour accomplir cette dernière. Ayla veut être ophtalmologiste parce que la femme ophtalmologiste de la famille est « vraiment gentille ».

Pour l’instant, ils se concentrent sur le perfectionnement des mouvements du Hapkido : backflips, papillon twists et back handsprings.

« Je veux obtenir ma ceinture noire », a déclaré Olivia, « Ensuite, je veux que quand je serai plus âgée et que j’aie une famille, je veux que ma famille le fasse aussi. »