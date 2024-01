Un artiste local présente la vie secrète d’Aspen à la galerie Nancy Hoffman de New York

L’artiste Aspen Jody Guralnick.

Janette Beckman/Photo de courtoisie

L’artiste Jody Guralnick a commencé à être fascinée et engagée depuis toujours pour la nature et les études scientifiques – ainsi qu’à aimer la randonnée dans les montagnes qui nous entourent – ​​lorsqu’elle a déménagé de New York à Aspen au milieu des années 1980.

Le fruit de ce travail sera exposé dans sa première exposition intitulée « Tell Me a Secret » à la Nancy Hoffman Gallery de New York, du 1er février au 16 mars. Ce sera sa première exposition avec Nancy Hoffman et la L’exposition comprendra environ 15 œuvres, réalisées entre 2022 et aujourd’hui. Les œuvres exposées vont de 12 x 12 pouces à 60 x 144 pouces.

Les peintures représentent les motifs sinueux que les lichens forment sur les rochers, ainsi que les motifs d’hyphes ramifiés de la croissance fongique. Le lichen, peint à l’acrylique dans un empâtement riche et séduisant, se dresse en bas-relief sur un fond d’huile évoquant la palette de la nature.

« Vivre à Aspen a eu un effet énorme sur mon travail, et il m’a fallu de nombreuses années pour réaliser l’ampleur de cet effet », a déclaré Guralnick. « Il y a plusieurs années, j’ai commencé à faire du bénévolat auprès de Forest Conservancy parce que j’adore faire de la randonnée. La raison pour laquelle j’ai commencé à faire du bénévolat était extrêmement égoïste, simplement parce que j’apprenais la botanique en autodidacte. Un de mes amis m’a dit que les cours étaient gratuits si vous étiez bénévole. De là, je suis devenu maître naturaliste spécialisé dans les lichens.

Guarlnick a reconnu que ces premiers cours lui ont appris à utiliser une loupe lors de randonnées dans la région et lui ont permis de voir les choses à un niveau microscopique et de voir les petites choses que la plupart d’entre nous ne remarquent pas. à moins qu’on prenne le temps.

“En tant que muses, la levure, la moisissure, les champignons et le lichen ont beaucoup à offrir”, a-t-elle déclaré. «Lorsque le champignon se développe, il projette ces fils mycéliens en dentelle. C’est tellement baroque et exagéré.

Elle a déclaré que les univers microscopiques qu’elle a découverts dans les lichens qui se forment sur les roches ainsi que les modèles d’hyphes ramifiés de croissance fongique invitaient à un examen attentif et devenaient un matériau pour la dissection et la catégorisation. « La nature éphémère de la nature elle-même, son cycle de croissance, de détérioration et de renaissance est devenue une métaphore de la vie et de sa fragilité » qui a fait son chemin dans son œuvre.

“J’ai appelé l’émission ‘Dis-moi un secret’ parce que quand je marche dans les bois, quelle que soit mon humeur, je me sens mieux et j’ai l’impression d’être entouré et que je ne peux pas être seul”, dit-elle. « Plus vous regardez, plus vous voyez. Il y a ce langage, cette façon de communiquer avec les plantes et les champignons que la plupart d’entre nous bougent trop vite pour remarquer.

Virgin’s Bower, Huile sur bois, 16×12 pouces, Jody Guralnick. Janette Beckman/Photo de courtoisie

En décrivant son travail, elle note que même si elle est une maître naturaliste et prend beaucoup de photos de la vie qu’elle voit en se promenant dans les Rocheuses, elle n’est pas une illustratrice botanique. Au lieu de cela, elle vise à canaliser les sentiments généraux qu’elle ressent lorsqu’elle est dans la nature.

« La traduction littérale de tout cela ne m’intéresse pas vraiment », a-t-elle déclaré. «J’essaie toujours de peindre ce que je ressens. Et puis, si les gens me parlent de mon travail, je peux aussi leur parler de mon sens de la gestion de l’environnement. Cela me donne donc une sorte de double objectif, faire ce travail.

L’artiste a en outre expliqué qu’elle souhaitait que les spectateurs de son travail comprennent le partenariat que les humains partagent avec le monde naturel et reconnaissent la responsabilité d’en prendre soin.

“Nous sommes dans cette valse avec ces créatures, et nous ne prêtons pas attention à notre détriment”, a-t-elle déclaré. « Tout d’abord, je veux que les spectateurs voient mes peintures comme des peintures. Mais il y a aussi ce message inhérent aux peintures selon lequel nous pouvons être les gardiens de tout cela. Donc pour moi, il y a toujours ce message sur le changement climatique là-dedans aussi et j’espère que nous comprendrons tous ce message et y prêterons attention.