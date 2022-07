Un artiste local organisera un événement éphémère au profit du département d’art de Princeton High School – Shaw Local

Savanna Lasson, créatrice de la galerie Lil Bitty, organisera un événement pop-up d’artistes de 9 h à 17 h le samedi 30 juillet au 205 S. Main St. à Princeton.

Lasson décrit Lil Bitty comme “un espace pour trouver, partager, apprendre et acheter des œuvres d’art”. Cependant, dit-elle, tout n’est pas la forme d’art traditionnelle à laquelle les gens ont tendance à penser.

“Je n’ai pas beaucoup de peintures de la Renaissance, j’ai plutôt des trucs funky”, a déclaré Lasson. « Des vêtements, des dessins, des sculptures et des chansons. Je ne plaisante pas quand je dis que j’ai un peu de tout.

Les artistes locaux auront leur travail à vendre et une partie du produit de l’événement sera reversée au département d’art de Princeton High School.

“Je sais que quand j’étais au lycée, nous n’avions pas de club d’art ou quoi que ce soit”, a déclaré Lasson. « Je ne sais pas si cela était lié au financement ou non. Mes amis et moi voulions amasser des fonds cet été et en faire don, alors nous avons décidé que le lycée serait un bon endroit pour commencer.

Lasson, qui vise à susciter l’intérêt pour la communauté artistique locale, a décidé qu’un bon point de départ était le département d’art du lycée.

“Je veux vraiment promouvoir l’art dans les petites communautés”, a déclaré Lasson. “En grandissant, je n’étais pas passionné de sport et j’aurais aimé qu’il y ait plus d’opportunités créatives pour m’occuper.”

Lasson espère que cet événement pourrait être le début de quelque chose de plus grand pour les arts à Princeton et pourrait conduire à plus d’opportunités à l’avenir.

“J’espère pouvoir organiser plus d’événements comme celui-ci à l’avenir car je pense que c’est un excellent moyen de promouvoir l’art et la pratique créative tout autour, en commençant par le financement de l’école et en permettant aux gens de partager leur travail.” dit Lasson.

Pour plus d’informations sur l’événement, ou Lil Bitty, rendez-vous sur shoplilbitty.com.