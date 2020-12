L’art peut être créé n’importe où, si l’on a la vision et le talent d’exécuter ses idées, et un artiste italien l’a prouvé. Dario Gambarin, un artiste du nord de l’Italie, a transformé son tracteur en pinceau et les vastes champs en toile pour créer des portraits impressionnants de personnages célèbres.

Dans sa création la plus récente, Dario a utilisé son tracteur pour labourer un champ en forme de Ludwig van Beethoven pour marquer le 250e anniversaire du compositeur allemand.

Gambarin a créé l’image de 25 mètres carrés pour rendre hommage à l’un des compositeurs allemands emblématiques de la musique classique occidentale. Selon Édition intérieure, Gambarin a dit qu’il a dédié le portrait colossal à l’unique et unique Beethoven dans l’espoir que son Hymne à la joie sera l’emblème de notre joie de vivre renouvelée. Gambarin a déclaré dans un communiqué de presse que ce portrait accompagne le souhait de mettre fin à la terrible pandémie. Il a également exprimé sa confiance dans l’arrivée imminente d’un vaccin.

Ludwig van Beethoven gouverne une période de l’histoire musicale comme personne d’autre. La musique de Beethoven est enracinée dans les traditions classiques de Joseph Haydn et Mozart. Ses créations représentent le nouvel esprit d’humanisme et le nationalisme croissant exprimé dans les œuvres de Goethe et Friedrich von Schiller, qui étaient ses plus anciens contemporains dans le monde de la littérature. Il a révélé plus vivement le pouvoir de la musique de véhiculer une philosophie de vie sans l’aide d’un texte parlé. Sa confiance dans ses compositions est l’exemple de l’affirmation la plus forte de la volonté humaine dans toute musique, sinon dans tout art.

Sous forme musicale, il était un merveilleux innovateur, élargissant le champ de la sonate, de la symphonie, du concerto et du quatuor. Alors qu’il était dans la neuvième symphonie, il a combiné les mondes de la musique vocale et instrumentale d’une manière jamais tentée auparavant.

Gambarin a également réalisé des portraits de l’ancien président Barack Obama, de Nelson Mandela et du pape François.

L’année dernière, l’artiste a également dédié un portrait de la terre au polymathe italien Léonard de Vinci en Italie pour marquer le 500e anniversaire de la mort de l’artiste de la Renaissance.

Gambarin avait également dédié un portrait à une adolescente suédoise pour le climat, Greta Thunberg, l’année dernière. Le portrait de 27 000 mètres carrés de Greta Thunberg s’appelait «De la terre à notre planète».

Cette année, il a également dédié une œuvre d’art au candidat démocrate américain à la présidentielle, Joe Biden.