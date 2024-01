Un artiste international partage ses visions à travers des peintures

ZANESVILLE − Les peintures de Yan Sun proviennent des inspirations qu’il reçoit de la nature, des gens et des sites historiques. Il capture la nature dans une belle symphonie de couleurs, qu’il s’agisse d’un port, d’un cheval ou d’un paysage.

Servir la communauté est devenu la priorité de ses projets. Il estime qu’il existe de nombreux excellents artistes avec une variété de styles et de talents ici dans l’Ohio. Beaucoup de ses peintures montrent des habitants, des lieux et des événements de l’Ohio.

Au fil des années, ses œuvres ont reçu de nombreux prix dans des expositions avec jury nationales et internationales, trop nombreuses pour être énumérées. Récemment, Yan Sun et son épouse, Hong Yin – une artiste talentueuse à part entière – ont été sélectionnés par la Commission américaine 250-Ohio pour exposer cinq de leurs peintures à Columbus dans le cadre du 250e anniversaire des États-Unis.

Ces œuvres d’art présentent les merveilles de l’Ohio et incluent New Philadelphia, le palais de justice du comté de Guernesey, The Wonder of Longaberger, John Glenn American Hero, Hometown Ohio Landscape.

L’art lui offre l’occasion de partager sa vision intérieure.

« Mes œuvres sont composées de trois problématiques principales : la vie, le temps et l’espace. La vie, c’est être vivant, la vie de l’artiste et la vie de tous les humains. Le temps signifie des moments en temps réel, ainsi que du temps psychique pour relier le passé et le présent. L’espace n’est pas seulement un espace réel, mais un espace psychique, illusoire et illimité.

Ses meilleures peintures sont des visualisations de ses véritables sentiments. Ils sont constitués de « réalité, rêves, éphémères et éternité ». Il aime examiner et visualiser ses rêves, ses pensées et ses émotions. Son amour particulier pour la musique et la danse apparaît dans plusieurs de ses peintures alors qu’il se souvient de ces jours merveilleux où il avait entre 14 et 24 ans dansant dans le ballet.

Yan Sun était professeur en Chine à cette époque. Après avoir écrit plusieurs articles sur l’histoire de l’art, il se fait connaître internationalement. Cela l’a amené en 1989 aux États-Unis, où il a obtenu sa maîtrise en beaux-arts à la Texas A&M University-Commerce à Dallas.

Les contributions du soleil à la région

Après avoir obtenu son diplôme en 1997, Yan Sun a postulé dans plusieurs collèges pour un poste d’enseignant. Lorsqu’il est arrivé à l’Université de Muskingum, il a trouvé que les gens étaient chaleureux et amicaux et il a donc accepté d’y rester un an. Son amour pour la région s’est poursuivi et il en est maintenant à sa 28e année en tant que professeur d’art et directeur de la Louis Palmer Art Gallery à MU.

En 2014, l’une de ses entreprises les plus enrichissantes a commencé lorsqu’il a cofondé le Yan Sun Art Museum & Gallery au 604 Main St., au centre-ville de Zanesville. Ils ont insufflé une nouvelle vie au bâtiment art déco de 1929 en exposant une grande collection d’œuvres d’artistes talentueux. “Nous voulons créer un lieu permettant à notre communauté d’apprécier les œuvres de talents d’ici et d’ailleurs”, a déclaré Yan Sun.

Ce bel immeuble comporte plusieurs étages très utilisés.

Un étage expose l’art de Yan Sun, Hong Yin et de son père, Jianmin Dou, qui était un professeur et artiste chinois renommé. C’est ici que sont exposées les œuvres d’art des événements du premier vendredi. Une grande salle de conférence se trouve au deuxième niveau tandis que le troisième étage contient une collection permanente spéciale de peintures de divers artistes.

Chaque mois, une exposition d’art à thème différent offre toujours quelque chose de nouveau à voir. Le premier vendredi de chaque mois, la galerie est ouverte au public de 17h à 20h. L’entrée est gratuite. Sinon, ils sont ouverts sur rendez-vous et peuvent être contactés à [email protected].

La prochaine exposition thématique du premier vendredi, le 2 février, sera Voyage au Tibet, qui se déroule à proximité de la région où ils ont grandi. L’exposition comprendra des peintures montrant la riche culture et la spiritualité du peuple tibétain.

Des cours particuliers et des ateliers de peinture avec Yan Sun sont également disponibles. Il est également juge pour le Salt Fork Arts & Crafts Festival.

En reconnaissance des contributions de Yan Sun à son musée et à sa communauté, le Zanesville Museum of Art a donné son nom à une galerie spéciale, la « Yan Sun Diverse Cultures Gallery ». Ses peintures sont collectionnées par de nombreux musées et organisations à travers les États-Unis.

À l’avenir, Yan Sun aimerait se concentrer sur la vie des habitants de la région pour capturer leurs sentiments et leur esprit dans ses peintures. Il aime entendre les histoires qui se cachent derrière les émotions qui font de ses sujets ce qu’ils sont à ce stade de leur vie.

Pour plus d’informations sur le musée et la galerie d’art Yan Sun, visitez le musée et la galerie. site web ou Facebook page.