Un artiste IA imagine Daenerys Targaryen et le mariage de Jon Snow au Kerala

Dans un passé récent, de nombreuses personnes ont commencé à expérimenter l’intelligence artificielle (IA). Non seulement nous avons des chatbots et des outils d’intelligence artificielle qui nous aident dans notre vie quotidienne, mais plusieurs personnes créent également des œuvres d’art réalistes et époustouflantes qui prennent souvent Internet d’assaut.

Maintenant, un artiste a utilisé l’intelligence artificielle pour représenter des images de deux personnages de la série ‘Game of Thrones’ – Daenerys Targaryen et Jon Snow – se mariant au Kerala. « Ils se sont mariés au Kerala et, croyez-moi, j’ai été invité », a écrit l’artiste Gokul Pillai en partageant une série d’images générées par l’IA.

Jetez un oeil ci-dessous:

Les images montrent Jon Snow – joué par Kit Harington – et Daenerys Targaryen – joué par Emilia Clarke – vêtus de superbes tenues de mariage indiennes. Alors que Daenerys porte des bijoux exquis ainsi que de magnifiques tenues indiennes, Jon Snow porte un ensemble traditionnel de kurta et de pyjama.

M. Gokul a partagé les images il y a quelques jours et depuis lors, il a accumulé plus de 14 000 likes et plusieurs commentaires. Internet a tout simplement été impressionné par la créativité de l’artiste.

« Ils sont superbes dans un look traditionnel du Kerala », a écrit un utilisateur. « Amma des dragons », a plaisanté un autre.

Un troisième utilisateur a commenté : « Travail fantastique », tandis qu’un quatrième a ajouté de façon hilarante : « C’est vrai. C’était un mariage incroyable… J’y étais aussi ».

Lire aussi | « Je prêche… »: la réponse de l’influenceur Andrew Tate aux allégations de manipulation

Pendant ce temps, en parlant d’images d’IA, auparavant, une publication Instagram montrant Marvel’s Avengers en Inde était également devenue virale sur les réseaux sociaux. Le programme d’IA envisageait un scénario dans lequel des super-héros emblématiques, dont Iron Man, Hulk et Captain America, se retrouvaient au cœur de l’Inde.

« Dans cette œuvre d’art captivante générée par l’IA, nous envisageons un scénario délicieux où les emblématiques Marvel Avengers se retrouvent au cœur de l’Inde, se connectant avec sa culture et son peuple dynamiques. L’œuvre d’art capture l’esprit d’unité, de diversité et l’amour universel pour super-héros », lit-on dans la légende de la publication virale.