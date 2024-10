Un artiste hip hop canadien court 100 marathons en 100 jours pour la santé mentale des hommes – CP24

L’artiste hip hop canadien Dillan King affirme que courir 100 marathons en 100 jours était non seulement la chose la plus difficile qu’il ait jamais faite, mais aussi « l’accomplissement le plus fier » de toute sa vie.

Le Torontois de toujours, qui habite actuellement dans l’ouest de la ville, a couru plus de 4 200 km cet été pour sensibiliser la population à la santé mentale des hommes.

King, âgé de 32 ans, a commencé son défi d’endurance extrême le 17 juin et a conclu sa 100e course le 24 septembre au Yonge-Dundas Square, entouré d’un grand groupe de membres de sa famille, d’amis et de supporters.

Dillan King derniers kilomètres L’artiste hip hop canadien Dillan King a été rejoint par un grand groupe de membres de sa famille, d’amis et de supporters pour les derniers kilomètres de son défi de 100 marathons en 100 jours pour la santé mentale des hommes. La mission s’est terminée le 24 septembre au square Yonge-Dundas. (Photo fournie)

En plus de courir 42 kilomètres chaque jour pendant plus de trois mois consécutifs, King a enregistré et publié des messages quotidiens sur ses comptes de réseaux sociaux, principalement sur Instagram, partageant ses réflexions sur son expérience, les outils pour traverser les moments difficiles de la vie, ainsi que d’autres idées et bribes d’informations. sagesse qu’il a apprise en cours de route.

Depuis, des milliers de personnes ont interagi avec ses publications et il continue de recevoir chaque jour des dizaines de messages d’hommes inspirés par son parcours et souhaitant améliorer leur santé mentale. King a déclaré qu’il se réserve environ une heure par jour pour répondre de manière réfléchie à ceux qui le contactent.

« Je voulais vraiment créer un espace sûr permettant aux hommes d’exprimer leurs luttes sans honte, car nous en avons besoin de plus », a-t-il déclaré lors d’une récente interview avec CP24.com.

«Je n’ai pas fait ça juste pour courir. Je voulais partager des choses qui m’ont aidé.

Dillan Roi L’artiste hip hop canadien Dillan King a récemment couru 100 marathons en 100 jours pour sensibiliser la population à la santé mentale des hommes. (Photo fournie)

La vie n’a pas toujours été un « jogging » dans le parc pour King, qui a déclaré qu’il s’était fortement auto-médicamenté avec de l’alcool et des drogues dures pendant environ une décennie pour atténuer ses émotions et échapper à la réalité, au moins pendant un petit moment.

« Mon nom était synonyme de fête. Parfois, je ne dormais même pas pendant des jours », a déclaré King, dont le comportement autodestructeur l’a finalement amené à abandonner ses études au Humber College. Il est également resté sans abri pendant environ quatre ans.

« (L’alcool et les drogues) ont un peu fait taire mon esprit, donc je n’ai pas eu à faire face à mes sentiments et à en tirer des leçons. … Je sais maintenant que mes objets sensibles sont en fait des cadeaux », a déclaré King.

Pendant cette période, les relations avec ceux qui lui tenaient le plus à cœur, ses parents et ses six frères et sœurs, sont devenues tendues.

Dillan Roi Deux photos de l’artiste hip hop canadien Dillan King, toutes deux datant d’avant 2016, alors qu’il était sans-abri. (Photos fournies)

Et même s’il continuait à écrire et à produire de la musique en tant qu’artiste indépendant, la vie en général était un combat majeur. King, qui sort une chanson chaque semaine depuis 15 ans et reçoit actuellement plus d’un million Spotify diffuse chaque moisattribue à son amour pour la musique et à sa base de fans fidèles la raison pour laquelle il est toujours en vie à ce jour.

Dillan Roi L’artiste hip hop canadien Dillan King lors de deux de ses spectacles. (Photos fournies)

En 2020, les choses ont commencé à s’améliorer lorsqu’il a arrêté les drogues dures. Il y a trois ans, King a définitivement abandonné l’alcool.

«J’ai commencé à courir le lendemain du jour où j’ai arrêté de boire de l’alcool. … Je sais que je devais remplacer ce comportement », a-t-il déclaré.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à faire face à mes sentiments. Courir m’a donné un espace pour réfléchir et réfléchir.

Alors qu’il courait dans les rues et les sentiers de la région du Grand Toronto, King a déclaré qu’il avait commencé à accepter qui il était et à accepter qu’être ouvert et vulnérable n’était pas un signe de faiblesse, mais l’une de ses plus grandes forces.

Améliorer sa santé mentale signifiait également réparer les relations brisées avec ses proches.

«(Être vulnérable) m’a aidée à être une personne de service. Cela m’a aidée à apprendre de mes traumatismes et de ma douleur. Cela m’a aidé à trouver de nouvelles façons de faire face », a-t-il expliqué.

« Au lieu de courir après la prochaine chose pour engourdir mes sentiments, j’ai commencé à ressentir les choses que j’essayais d’engourdir. »

Le nouveau passe-temps de King s’est finalement transformé en passion lorsqu’il a commencé à courir des marathons et a même complété quelques ultramarathons, qui sont des courses de plus de 50 km. Son prochain grand événement est le Toronto Waterfront Marathon le week-end prochain.

« Tant d’hommes souffrent en silence. »

Au printemps dernier, King a décidé de concrétiser son désir de longue date de combiner son amour de la course à pied avec une cause qui lui tient à cœur : la santé mentale des hommes. C’est alors qu’il a eu l’idée de courir 100 marathons en 100 jours.

« J’ai ressenti une profonde obligation de sensibiliser (à la santé mentale des hommes). … Je voulais aussi faire quelque chose qu’il était difficile d’ignorer », a-t-il déclaré.

« Tant d’hommes souffrent en silence. Je voulais souffrir aussi fort que possible.

Dillan Roi L’artiste hip hop canadien Dillan King a couru 100 marathons en 100 jours au cours de l’été pour sensibiliser à la santé mentale des hommes. (Photo fournie)

Courir un marathon chaque jour pendant 100 jours était parfois une torture, a-t-il admis.

« La douleur, je ne peux même pas la décrire. Parfois, je ne pouvais même pas m’allonger ou me mettre à l’aise, mais je sais que toute douleur est temporaire, physique et mentale », a-t-il déclaré.

« Je devais vraiment le décomposer en une étape à la fois chaque jour, ce qui est une métaphore de la vie. »

King a dit que pour rester motivé, il a récité trois mantras quotidiens : Je peux guérir de tout. Je ne cesserai jamais de grandir, et la vie ne m’arrive pas, elle m’arrive.

Il remercie également l’amour et le soutien de sa fiancée, Ally, pour l’avoir aidé à relever ce défi extrême.

« Je voulais vraiment que ces courses atteignent les gens qui sont en difficulté et leur montrent qu’il n’y a rien de mal à ne pas aller bien, qu’il existe un moyen d’avancer », a déclaré King.

« Les problèmes de santé mentale sont réels et ne font aucune discrimination. Tout le monde traverse des jours difficiles, mais il y a toujours de l’espoir. »