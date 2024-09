Un artiste FX présente une scène de temple de la jungle en 3D modélisée avec Houdini

Si vous envisagez de choisir un logiciel 3D spécifiquement destiné à la modélisation, Houdini de SideFX n’est peut-être pas le premier choix qui vous vient à l’esprit. Cependant, pour ceux qui maîtrisent ses flux de travail procéduraux, il peut certainement servir d’alternative fiable à des programmes plus populaires comme Maya ou Blender. Par exemple, un impressionnant projet de temple de la jungle en images de synthèse, dévoilé il n’y a pas si longtemps par Mike Stoliarov, artiste FX et utilisateur expérimenté de Houdini.

Baptisé Lizard City, l’environnement a été entièrement assemblé à partir d’éléments 3D modélisés de manière procédurale, créés par Mike à l’aide du programme phare de SideFX, que l’artiste a choisi car il « a perdu l’accès à Maya ». En plus de Houdini, le créateur a également utilisé Redshift de Maxon pour le rendu et Fusion 360 d’Autodesk pour la composition, ce qui a donné lieu à une scène nocturne incroyablement atmosphérique.

Outre le résultat final, Mike a également fourni une vidéo de présentation concise, offrant un aperçu plus détaillé des modèles procéduraux qu’il a créés pour le projet. Vous pouvez en apprendre davantage sur Lizard City et découvrir les projets antérieurs de Mike en visitant le site de l’artiste Vimeo et LinkedIn pages.