Un artiste français exécute une cascade sur le toit défiant la mort, regardez une vidéo virale

La cascade défiant la mort de l’artiste français Ben Cante sur le toit a laissé les gens terrifiés sur Internet. Cante a publié une vidéo sur son Instagram montrant sa démonstration d’un morceau de slapstick à la Charlie Chaplin. Dans la vidéo qui a fait paniquer tout le monde, on peut voir Cante effectuer des cascades risquées comme des sauts de bâtiment en bâtiment, des jeux sur les toits et marcher sur des rebords minces sans équipement de sécurité. On peut également le voir faire des pompes sur les bords du toit, laissant tout le monde abasourdi. Cependant, le clip n’a pas plu aux utilisateurs inquiets des hauteurs.

La vidéo est devenue virale sur Internet et a recueilli plus de 83 000 likes sur Instagram. Les internautes ont inondé la publication de leurs commentaires. Un utilisateur a commenté : « J’adore, avec l’amour du cinéma vintage ! » Un autre utilisateur a écrit : « J’ai vraiment senti que quelque chose de grave allait se passer… mon frère, tu as obtenu mon RAP, tandis qu’un troisième utilisateur a écrit : « Omg Snapchat m’a acheté ici. Mon cœur a raté un battement avec certains de vos mouvements ». Malgré des milliers de commentaires négatifs sur ses vidéos, Cante bénéficie toujours d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux.

Cante partage souvent de telles vidéos et laisse tout le monde abasourdi. Récemment, il a partagé une vidéo sur son Instagram où on peut le voir sauter sur les rebords du toit. Alors que la vidéo offre une vue fascinante de la ville de Paris, la cascade de Cante a étonné tout le monde. Un utilisateur a commenté: « Création incroyable de cette vidéo, je l’aime et ce moment me manque ». Un autre utilisateur a écrit : « Je reçois toute l’adrénaline dont mon corps a besoin, rien qu’en regardant vos vidéos ». Tandis qu’un troisième utilisateur écrivait : « U r crazy buddy ».

Cante n’est pas le seul « casse-cou » à réaliser de telles vidéos. Plus tôt, le casse-cou russe basé à Saint-Pétersbourg a fait battre le cœur des gens en faisant du saut à l’élastique avec des cordes attachées aux piercings sur ses fesses. Dans la vidéo, on peut voir l’homme sauter d’une hauteur d’environ 50 pieds du toit d’un entrepôt abandonné. La vidéo était devenue virale sur Internet.

