Un artiste pâtissier du nom d’Amaury Guichon a déconcerté Internet avec sa création à base de chocolat. Les réseaux sociaux regorgent de contenus qui trompent énormément les utilisateurs. On se souvient tous de la tendance « tout est gâteau ».

Une autre création hyperréaliste a vu le jour sous la forme d’un bras robotique. Oui, aussi mécanique soit-elle, l’artiste ne laisse aucune place au doute et crée un bras robotique entier avec du chocolat. L’artiste commence par fabriquer la base du bras, et pièce par pièce, le bras robotique prend vie.

Amaury fabrique des fils, des boulons et des leviers mobiles dans le bras, le tout en chocolat. Il crée également une suspension pour le bras et une griffe au bout du bras qui est également mobile. Une fois qu’il a atteint les bords et les détails requis, il commence à peindre le bras avec une peinture en aérosol comestible. Partageant le clip, Amaury, dans la légende, a écrit : « Chocolate Robotic Arm ! Mon nouvel assistant de cuisine, et sa pince entièrement interactive !

Jetez un oeil au processus ici:

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli près de deux millions de vues et environ onze millions de likes. Des milliers de commentaires ont également afflué. Un utilisateur a déclaré : “C’était tellement cool de voir cela dans la vraie vie !” Un autre a commenté: « Juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas aller mieux. Incroyable travail!” Un utilisateur a tagué Robert Downey Jr., l’acteur américain qui joue Iron Man dans l’univers cinématographique Marvel, et a déclaré: “Robert Downey Jr. serait si fier de vous.”

Amaury est assez populaire sur Instagram pour ses créations hyper réalistes à partir de chocolat. Par exemple, celui-ci où il a créé une planche à roulettes entièrement fonctionnelle en chocolat et lui a donné un coup de pouce à la fin pour prouver la fonctionnalité.

Dans celui-ci, il a créé une statue grandeur nature d’un crocodile qui semble terrifiante, compte tenu des moindres détails auxquels Amaury a prêté attention.

Quelles sont nos réflexions à ce sujet ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici