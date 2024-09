Un artiste et un mentor honorés par le National Endowment for the Arts

Fabian Debora croit que l’art peut être une pratique solitaire mais peut vous sauver d’une vie de délabrement et de violence des gangs.

Debora, muraliste et cofondateur de la Homeboy Art Academy à East Los Angeles, se cite comme exemple de cette croyance.

Ancienne membre de gang qui a passé plusieurs années en prison, Debora a récemment été honorée par le Le National Endowment for the Arts en tant que NEA National Heritage Fellow 2024Il a reçu ce prix mercredi lors d’une cérémonie à la Bibliothèque du Congrès à Washington, DC, en compagnie d’autres récipiendaires reconnus pour leur contribution aux arts populaires et traditionnels.

Debora, 48 ans, a été reconnu pour son travail en tant qu’enseignant et mentor auprès d’autres personnes cherchant à trouver un but à travers l’art. À la Homeboy Art Academy, qui est liée à Industries HomeboyDebora et d’autres mentors fournissent des conseils aux jeunes qui sont activement impliqués dans la vie des gangs, qui sont récemment sortis de prison ou qui cherchent un refuge contre la vie des gangs.

L’art, croit Debora, peut aussi vous emmener dans de beaux endroits.

Ses sujets artistiques incluent les gens qu’il rencontre dans les quartiers ouvriers où il a grandi et qu’il considère toujours comme son chez-soi.

En mars, la série « Cara de Vago », inspirée de la Renaissance, a présenté les peintures de Debora inspirées du maître italien Caravage. Dans son œuvre, Debora a peint une jeune fille de Lincoln Heights qui tient le rôle de la Madone. Des anges descendaient sur de jeunes cholos sous la lueur orange d’un lampadaire de Los Angeles. Dans une autre peinture, un guerrier indigène masqué se présentait à un saint incrédule qui lui enfonçait un doigt dans le côté, un peu comme dans la scène biblique de l’apôtre Thomas avec le Christ après sa résurrection.

Debora a déclaré qu’il devait une grande partie de son inspiration au mouvement mural chicano qui s’est développé à Los Angeles dans les années 1960 et 1970.

« Je pense que ce que le mouvement des peintures murales chicanos m’a appris, c’est que nous peignons la vérité », a déclaré Debora après avoir reçu son prix. « Nous peignons ce qui est réel. Nous peignons ce qui est présent, vous savez ? Et nous peignons aussi non seulement les luttes, mais aussi les justices sociales et la résilience que nous découvrons en tant qu’êtres humains ou en tant que citoyens, ou, disons simplement, en tant que personnes de couleur, ou comme vous voulez l’appeler. »

L’ascension de Debora, du statut de membre de gang à celui d’artiste reconnue à l’échelle nationale, repose sur la gentillesse du fondateur de Homeboy Industries, le père Greg Boyle.

À l’âge de 12 ans, Debora a rejoint un gang et a fait des allers-retours en centre pour mineurs pour bagarres, vols et pour avoir rendu la vie difficile à lui-même et à sa famille. En 1994, il a été condamné à trois ans de camp de travail pour mineurs jusqu’à ce que Boyle intervienne. Il a convaincu un juge de la Cour supérieure de Los Angeles de placer Debora dans un programme avec les East Los Streetscapers, un collectif d’artistes qui a vu le jour après le moratoire chicano dans les années 1970 et s’est transformé en Palmetto Gallery, un espace d’art fondé en 1990.

« Je connais Fabian depuis plus de trente ans et pendant tout ce temps, l’art a été son refuge et le centre de sa vie », a déclaré Boyle dans un communiqué reconnaissant le prix NEA National Heritage Fellow. Il a qualifié cela de « reconnaissance de ses talents créatifs, et cela aura un impact positif et durable sur sa famille, tout le monde à la Homeboy Art Academy et toute notre communauté Homeboy ».

Lors de son discours de remerciement, Debora a remercié Boyle, Homeboy Industries et ses étudiants de l’académie, qu’il appelle son « gang artistique ».

« Vous me donnez la vie chaque jour, et je vous en suis reconnaissant », a-t-il déclaré.

En octobre, Debora prévoit d’installer une fresque murale de trois étages sur un complexe d’appartements de Boyle Heights intitulée « The Silver Lining of Boyle Heights ».

« Quand vous pensez à ma vie et à tout ce que j’ai traversé, vous voyez toutes les facettes de Boyle Heights que les gens n’ont parfois pas l’occasion de voir et vous en faites l’expérience », a déclaré Debora.

Il considère la peinture murale comme une occasion de redonner à la communauté, ce qui n’est qu’une autre façon pour lui d’essayer de créer un endroit magnifique.