Un artiste en papier mâché crée une carte montrant les traditions perdues de l’ancienne ville de Srinagar

L’art est le meilleur moyen d’exprimer les sentiments intérieurs d’une personne. Un artiste en papier mâché d’âge moyen, lauréat d’un prix d’État, a exprimé ses inquiétudes et ses préoccupations concernant la dégradation de l’environnement et les plans d’eau mourants de Srinagar à travers son pinceau et sa peinture.

Maqbool Jan, un artisan du quartier Lal Bazaar de la ville de Srinagar, a réalisé une peinture sur tissu de l’ancienne ville de Srinagar sur une tenture murale de 5 pieds sur 7 pieds. Maqbool a essayé de mettre en valeur les traditions perdues, la fraternité religieuse qui a prospéré à Srinagar et les plans d’eau et l’environnement dégradants à travers cette peinture. La peinture montre comment le lac Dal et la rivière Jhelum n’étaient pas pollués et regorgeaient d’activités de transport par eau à l’époque de Budshah.

Il montre également comment un temple, un gurudwara et une mosquée existaient autour des collines Hariparbat dans la vieille ville. L’ancien bureau de DC, également connu sous le nom de « gouverneur » à l’époque, est situé juste sur les rives de la rivière Jhelum et une colonne de gardes l’entoure. Maqbool dit, « la préservation des plans d’eau est le plus important pour la relance du tourisme et la amélioration des artisans. J’ai pris des références d’un vieux livre tout en faisant cette peinture et elle dépeint l’ère de Budshah « .

La peinture de Maqbool de la ville de Srinagar a récemment attiré l’attention de nombreux amateurs d’art ; en particulier, les espèces d’oiseaux rares et uniques qui existaient à Srinagar attirent le regard dans cette peinture. La gloire immaculée de la réserve faunique Dachigam peut également être vue dans la peinture. Pour Maqbool, Srinagar est incomplète sans la coexistence de toutes les religions, y compris les Pandits du Cachemire qui ont migré. Maqbool dit, « il y avait des moments avant la tourmente où tous les gens de toutes confessions vivaient heureux dans la ville de Srinagar ». Il souhaite que le bon vieux temps revienne dans la vallée.

La peinture de Maqbool est en phase finale et il souhaite l’offrir au Premier ministre Narendra Modi. Il espère que le tableau sera conservé au Parlement indien afin qu’il leur rappelle de temps en temps de travailler à la préservation de l’environnement dans la ville de Srinagar. « Le Premier ministre dit souvent que le Cachemire est sa famille. J’ai bon espoir qu’il prenne note de l’environnement dégradant de la ville de Srinagar », a déclaré Maqbool.

La ville de Srinagar a toujours été connue comme une société très unie où les gens s’entraident et prennent soin les uns des autres dans leurs moments difficiles. L’urbanisation et le concept de colonies résidentielles ont, dans une certaine mesure, affecté cet amour et ce souci les uns des autres. Pourtant, dans de nombreuses poches, en particulier à Shahar-e-Khaas, ce concept prospère toujours.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici