Un artiste d’Uttarakhand crée la plus petite guitare du monde et elle peut aussi faire de la musique

L’artiste Prakash Upadhyay de Haldwani a fait des merveilles pour enregistrer son nom dans le livre des records du monde en fabriquant une guitare unique. Prakash Upadhyay a illuminé le nom de toute la ville ainsi que de tout l’Uttarakhand. Son entrée dans le Limca Book of World Records fait la fierté des habitants de tout l’État.

Ce n’est pas la première fois que Prakash Upadhyay crée quelque chose qui attire l’attention. Il a déjà de nombreuses réalisations à son actif lorsqu’il s’agit de créer les plus petites versions de choses auxquelles vous ne vous attendriez pas à être témoins. Mais il continue d’inventer l’un après l’autre. Il a créé le plus petit livre du monde avec son talent unique, ainsi que le plus petit Hanuman Chalisa. De plus, le record de la fabrication du plus petit rouet, crayon et navire de mer au monde lui appartient également. Et maintenant, Prakash Upadhyay a de nouveau figuré dans le Limca Book of World Records en fabriquant une guitare de seulement trois centimètres.

Non seulement Upadhyay, travaillant au poste de (artiste) au Government Medical College de Haldwani, a créé la plus petite guitare du monde, mais l’appareil fonctionne réellement et n’est pas seulement un jouet.

Il s’agit du septième record du monde personnel d’Upadhyay avec le modèle de travail d’une guitare de seulement 3 cm de long. L’artiste a utilisé du bois de santal pur, du cuivre, des cordes en aluminium et des épingles pour créer un chef-d’œuvre unique. La musique générée par le grattage de cette guitare peut être très bien entendue à travers le microphone. Cette guitare a été fabriquée en seulement 4 heures 30 minutes le 29 avril 2022 et cette merveille a été enregistrée dans le “Limca Book of Records” (2021-22).

Le livre de Limca a donné une place de choix à cet enregistrement sur la couverture arrière de son livre et un certificat a été fourni à Prakash. En dehors de ce record, 6 records du monde individuels et trois collectifs (Guinness Book of World Records) sont enregistrés au nom de Prakash Upadhyay.

