Un artiste du Suffolk atteint de la maladie de Parkinson affirme que son diagnostic lui a donné de l’énergie

« J’ai finalement commencé à dessiner des oiseaux et des animaux, mais ce n’est que lorsque j’en ai montré quelques-uns [paintings] dans un pub un vendredi soir et quelqu’un m’a proposé d’en acheter un, ce que je ne pouvais pas croire.

« En parlant aux gens, je ressens des mouvements involontaires, causés par les médicaments et non par la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est ainsi contrôlée et je peux à nouveau utiliser mes mains pour signer mon nom. »

« J’ai décidé d’apprendre à le faire avec ma main gauche et après environ six mois, le tremblement s’est déplacé vers ma main gauche, alors j’ai abandonné ça.

« Il est d’abord apparu dans ma main droite, et à un moment donné, je ne pouvais plus écrire mon nom », a-t-il déclaré.

M. Haslen a déclaré qu’il travaillait sept jours par semaine pour créer ses peintures et ses sculptures et qu’il ressentait un sentiment d’urgence en raison de son état.

« Avec ma maladie de Parkinson, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve », a-t-il poursuivi.

« Avec les bronzes (sculptures), c’est un ajout, donc si j’arrive à un point où je ne peux plus peindre ou travailler, je pourrai toujours vendre des œuvres issues des ajouts.

Il a constaté qu’il était « plus facile de dissimuler les erreurs sur terre battue » et a ajouté : « Le temps presse et je ne sais pas quand je serai arrêté, donc cela me fait travailler plus longtemps. »

Il a déclaré à la BBC qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter « de sitôt ».

Ses œuvres seront exposées à l’exposition de la Society of Wildlife Artists aux Mall Galleries de Londres du 17 au 27 octobre.