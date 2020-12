Le sifflement des machines est presque discret au milieu de la cacophonie des slogans, des discours, des applaudissements et des bavardages, mais la foule à l’étal attire les globes oculaires.

Chetan Sood est en train de donner une touche finale à un tatouage sur le bras d’un jeune sikh, venu de Hoshiarpur, au Pendjab, à la frontière de Singhu pour protester contre les trois lois agricoles controversées du Centre.

Sood et ses cinq assistants voulaient apporter leur contribution de toutes les manières possibles. Par conséquent, le groupe a décidé de faire ce qu’il sait le mieux. Vendredi matin, les six hommes ont atteint la frontière Delhi-Haryana avec de l’encre, des machines à tatouer, des aiguilles et des pochoirs.

Il faut 30 minutes pour réaliser un tatouage, disent les artistes, dans le but de réaliser environ 200 arts corporels de ce type gratuitement en trois jours.

«Le but est d’envoyer un message: l’homme ordinaire est avec les agriculteurs», dit Sood, qui dirige le ‘Tattoo Club’ dans le district de Ludhiana au Pendjab.

Le thème des tatouages ​​est l’agriculture. Il représente des agriculteurs récoltant des récoltes, tenant du matériel agricole, un tracteur, entre autres.

Il y a aussi des tatouages ​​avec des slogans, tels que « kar har maidan fateh » (gagner chaque bataille), « nishchay kar apni jeet karo » (sortir victorieux avec une ferme résolution) et « nirbhau, nirvair » (pas peur, pas d’ennemis).

«Ce sont des tatouages ​​permanents. Chacun coûte au moins 3 500 Rs», explique Sood, 29 ans.

Les agriculteurs campent à plusieurs postes frontaliers à Delhi depuis plus de trois semaines, exigeant que les nouvelles législations agricoles soient abrogées car ils prétendent que cela profiterait aux entreprises et mettrait fin aux marchés de gros traditionnels et au régime de prix de soutien minimum.

«Les gens parlent de la protestation des agriculteurs dans tous les foyers du pays», dit Sood. « C’est probablement le plus grand mouvement organisé de l’Inde moderne. »

Dheerpal Singh, 33 ans, de Hoshiarpur était optimiste après s’être fait tatouer un tracteur encré sur son avant-bras. «Cela va sûrement remonter le moral des jeunes d’ici», dit-il.

Dans un camp médical voisin mis en place par Baba Balwant Ji Charitable Trust, une équipe de 15 volontaires a distribué vendredi des kits de médicaments « de rappel d’immunité » aux agriculteurs et aux résidents locaux.

PM, AM rejoignent les agriculteurs SKM se prépare à recevoir plus de nos, en particulier du Maharashtra En moyenne, une vie a été perdue chaque jour « Tatouages ​​gratuits pour les agriculteurs » repérés dans #Singhu tracteurs frontaliers, agriculteur labourant la terre sont des symboles #FarmersProtest pic.twitter.com/hkjBXfGYuD – Rupashree Nanda (@rupashreenanda) 18 décembre 2020

Le docteur Ashwini Kumar du district de Hoshiarpur a déclaré que le kit comprenait des multi-vitamines, du zinc et du fer.

«Les agriculteurs campent ici depuis environ trois semaines. Le temps a changé. Le froid intense peut nuire aux personnes âgées. Il y a aussi des problèmes liés à l’assainissement», dit Kumar. Sur les kits 1 lakh, 50 000 ont déjà été distribués.

À environ 100 mètres de l’endroit où les tatouages ​​sont encrés, des bénévoles de la Meri Peri Welfare Society ont distribué gratuitement des turbans aux agriculteurs et aux habitants. Les douze volontaires du camp ont également enseigné aux gens comment nouer un turban parfait.

«Guru Gobind Singh ji a dit que tout le monde pouvait porter un turban», a déclaré Ranjit Singh, un volontaire de Ferozepur. « Il unit tout le monde, lie tout le monde dans un seul fil. »