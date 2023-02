Un artiste du Karnataka a créé un tableau amusant de l’alphabet kannada avec des notes picturales.

La diversité de l’Inde se reflète dans ses langues où la Constitution indienne a reconnu 22 langues principales parlées à travers le pays. Chacune de ces langues est distincte et a une signification particulière pour les personnes qui l’utilisent. Apprendre de nouvelles langues peut être un peu délicat pour certains. Un artiste de Bengaluru a mis au point une méthode unique pour faciliter les choses, qui a attiré l’attention de nombreuses personnes, dont le Premier ministre Narendra Modi.

L’artiste a dessiné des croquis créatifs d’objets et d’animaux en utilisant tous les alphabets de la langue kannada pour faciliter son apprentissage. Louant l’innovation, le Premier ministre, via son compte Twitter officiel, a écrit : « Une façon créative de faire de l’apprentissage des langues une activité amusante, en l’occurrence la belle langue kannada ».

La personne derrière l’art a été identifiée comme étant Baadal Nanjundaswamy, qui était ravi d’apprendre que son travail avait été salué par le Premier ministre Modi. Partageant une capture d’écran du tweet du Premier ministre, il a écrit : « Omg !! Mon travail. Merci beaucoup Narendra Modi”.

Baadal Nanjundaswamy a créé divers alphabets sous la forme de différents objets tels qu’une horloge, une échelle et un rat. Chacun de ces objets commence par la même lettre qu’ils représentent.

En 2021, l’artiste a dessiné les alphabets créatifs Kannada sur un mur pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux. Cela a été fait dans le cadre d’une campagne, qui a été réalisée en association avec le All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru. « Ce genre de travail ne prend pas beaucoup de temps, mais comme ce n’est pas un projet régulier, il y a eu beaucoup de réflexion derrière. J’ai d’abord pensé au mot qui va bien avec l’alphabet, je l’ai griffonné sur un morceau de papier avant de faire le dernier sur le mur », a déclaré Nanjundaswamy, cité par The New Indian Express.

Plusieurs utilisateurs ont inondé la section des commentaires et ont apprécié le travail créatif de Baadal. Un utilisateur a commenté: “Appréciez votre travail monsieur.”

Une autre personne a écrit : « Quel exploit vous avez réalisé ! Meilleurs vœux.”

Un troisième utilisateur a écrit: “Félicitations mon frère continue à basculer.”

Le Premier ministre Modi a maintes fois préconisé l’apprentissage de la langue locale. En effet, il a souvent initié ses discours par des salutations et des phrases introductives dans les langues régionales. C’est pourquoi, lorsqu’il est tombé sur cette méthode d’apprentissage unique, il a choisi d’apprécier l’artiste.

