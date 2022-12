Un artiste du Bengale occidental peint des dieux et des déesses sur des feuilles de Tulsi, une vidéo d’art complexe devient virale

Étonnant! Des images de dieux et de déesses apparaissent sur de petites feuilles de Tulsi. Tout comme ces feuilles de Tulsi sont utilisées dans la vie dévotionnelle, les feuilles de Tulsi sont également utilisées de manière idéale pour soulager diverses maladies. Shubojit Das de Howrah Bagnan Kalyanpur Kapri Textile crée des images de divers dieux, déesses et sages sur des feuilles de Tulsi de deux à cinq cm, laissant tout le monde surpris.

La mère de Shubojit, Jita Devi, a déclaré qu’il y avait une pénurie dans leur foyer. Depuis son enfance, Shubojit fabriquait diverses idoles avec de la boue et les vénérait lui-même. Il avait une dévotion pour les dieux et les déesses ainsi qu’une profonde attention pour la peinture. Voyant cela, il était difficile d’envoyer Shubojit à l’école de dessin, pourtant, sa mère l’a envoyé à l’école quand il avait environ quatre ans.

Le voyage de Shubhojit a commencé avec l’artiste Subrata Karmakar. Selon Shubojit, il ne faut que deux à quatre minutes pour dessiner des images de divinités ou de grands hommes sur ces petites feuilles de tulsi. Ayant commencé cette micro-peinture il y a deux ou trois mois, Shubojit a déjà remporté un prix de niveau national du « India Book of Records ». Toute la famille et les voisins sont contents de ses activités. Il est très accro au dessin et Leela Kirtan, dit sa mère Jita Devi, il veut construire un avenir basé sur ces deux, sa famille est également d’accord avec son souhait.

