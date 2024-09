Un artiste d’Orillia fait un acte de foi avec l’agrandissement du studio Toadally

« C’est vraiment excitant de se lancer dans quelque chose comme ça », déclare Jessica Martin, qui organise une journée portes ouvertes le 27 septembre.

L’art, la musique, le yoga et les bijoux chez Toadally à Orillia sont un mélange totalement génial pour l’artiste locale Jessica Martin.

Avec une récente expansion de son espace, le ciel est la limite et elle a hâte d’offrir ses services de manière accessible et inclusive.

« L’art a toujours fait partie de ma vie. J’ai toujours eu un côté artistique et j’ai toujours aimé créer des choses. C’est vraiment excitant de se lancer dans quelque chose comme ça et d’avoir des gens qui viennent dans le studio et qui conçoivent quelque chose avec eux, puis nous le fabriquons et cela prend vie. C’est vraiment cool », a déclaré Martin.

Elle organise une journée portes ouvertes à Toadally, 120 Brant St. E., le vendredi 27 septembre de 10 h à 17 h, offrant une atmosphère accueillante pour venir discuter, apprendre et même commencer un projet avec une consultation informelle. À 18 h, un cours de yoga gratuit aura lieu dans la grande cour extérieure, si le temps le permet, ainsi que de la musique en direct puisque Martin peut souvent être trouvée avec son violon.

Elle apporte passion et dynamisme pour aider à concevoir des pièces sur mesure. Son processus implique une gamme de pratiques artistiques, du croquis au travail du métal plus brut et technique.

Elle travaille normalement sur rendez-vous, donc la journée portes ouvertes sera une journée pour se rencontrer, faire reconnaître ses services et, finalement, développer une communauté fondée sur une culture de l’individualité.

L’histoire de Martin avec l’art remonte à son enfance, lorsqu’elle fabriquait des bijoux avec des perles et créait d’autres œuvres d’art. Elle se souvient avec tendresse de son travail chez Magpie Bead Co. lorsqu’elle était ouverte au centre-ville d’Orillia, et elle se demande souvent quelles étaient les possibilités offertes par une entreprise comme celle-là.

Au cours de ses sept années au Georgian College, Martin a étudié plusieurs domaines d’intérêt, notamment les beaux-arts et la photographie, qui sont désormais intégrés à son travail. Elle a finalement décidé de se concentrer sur la joaillerie et a élargi son savoir-faire d’orfèvre.

Cet ensemble de compétences, combiné à ses intérêts en tant qu’artiste multimédia et à sa passion pour la création, ont été les nénuphars de la grande ouverture de Toadally – une idée d’entreprise qui, selon elle, l’a toujours accompagnée.

« Le symbole du crapaud sautant d’un endroit à un autre me ressemble », a-t-elle déclaré, l’associant à son amour d’explorer diverses idées, ce qui lui a permis de créer l’espace holistique qu’est son atelier.

Mais c’est en faisant quelques petits pas que cela a commencé. Martin a travaillé dur pour présenter ses œuvres aux expositions d’art, à la fois localement et ailleurs, au fil des ans, tout en travaillant avec des clients individuels sur des réparations ou en créant des articles uniques à partir de bijoux déjà appréciés qui avaient besoin d’être rénovés ou réutilisés.

Certaines de ses créations font appel à un procédé appelé anodisation. C’est ainsi que les bijoux obtiennent une variation de couleur en fonction de la quantité de courant électrique utilisée. Elle adore jouer avec ces détails pour voir ce qu’elle peut créer ensuite.

« Vous pouvez obtenir n’importe quelle couleur, du jaune, du bleu, du violet, du rose, à peu près n’importe quoi là-dedans », a-t-elle déclaré.

Légèrement éclectique et loin d’avoir peur d’explorer de nouveaux territoires, Martin est motivée par son amour pour la combinaison des pratiques de bien-être et de l’art dans un mélange unique d’activités et de produits. Elle remarque que cela laisse souvent les gens heureux et épanouis, un message qui reste important dans toutes ses activités.

De ses performances avec ses groupes à l’enseignement du yoga et en repoussant les limites de ses expressions artistiques, le travail de Martin mêle la pratique technique à un émerveillement magique pour l’inconnu. Elle est ravie d’élargir la connaissance de son travail, ce qui est rendu possible par sa décision d’agrandir son espace.

La collaboration est également importante pour elle. Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la violence conjugale et familiale, elle a travaillé avec le refuge pour femmes Green Haven, qui organise l’événement Take Back the Night à Orillia, et avec d’autres entreprises et artistes locaux pour créer et concevoir des sacs afin de collecter des fonds pour la cause.

Martin décrit sa marque comme « amusante et rassurante », des éléments clés de son histoire personnelle ainsi que de ses efforts commerciaux. Elle considère son studio comme un espace où chacun peut être heureux et être lui-même, donc la journée portes ouvertes aura une atmosphère moins formelle mais accueillante.

« Je pense qu’il est très important d’être ancré dans cette vie… Il est important de savoir qui vous êtes et d’assumer cette responsabilité. Prendre tout ce que nous sommes et le partager avec les autres est la chose la plus importante. Je trouve que lorsque vous faites cela, les gens découvrent qu’ils peuvent aussi être eux-mêmes, et c’est tout simplement un endroit beaucoup plus heureux pour les gens », a-t-elle déclaré.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le Site Web de Toadally.