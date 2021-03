Des instructions griffonnées pour les patients entrants placardées sur la fenêtre d’un comptoir d’accueil silencieux de l’hôpital. Un travailleur solitaire vêtu d’une combinaison de protection contre les matières dangereuses, pulvérisant régulièrement du désinfectant dans le couloir d’un hôpital vide. De telles scènes de l’apogée de la pandémie de coronavirus à Wuhan – des moments de peur et de désespoir ainsi que d’unité et de résilience – sont gravées dans l’esprit de l’artiste Yang Qian. Un an plus tard, elle canalise ces souvenirs dans des œuvres d’art pour préserver la mémoire du verrouillage de 76 jours de la ville centrale de la Chine qui a bouleversé la vie de quelque 11 millions de personnes.

D’une certaine manière, c’est une extension de son travail en tant que bénévole fournissant des fournitures vitales aux hôpitaux et aux résidents pendant la période traumatisante, tout en reflétant la fierté de nombreux résidents d’avoir résisté à l’épidémie et les mesures draconiennes prises pour la maîtriser.

«Pour exprimer ce que j’ai vu de manière réaliste, c’est la responsabilité que je me suis donnée. J’espère également qu’une grande partie de l’histoire ne doit pas être oubliée », a déclaré Yang.

Peintre de profession, elle se sentait impuissante face à un virus inconnu qui ravageait sa ville natale bien-aimée en janvier 2020. La peur s’est emparée de la ville alors que les autorités fermaient brusquement ses habitants chez eux et gelaient les transports le 23 janvier. Deux jours plus tard, elle a commencé à faire du bénévolat avec un groupe fournissant des vêtements de protection, des masques et d’autres fournitures dans les hôpitaux. En 4 mois, elle et un collègue bénévole ont livré quelque 90 000 ensembles de vêtements de protection et environ 450 000 masques faciaux.

En faisant sa tournée, elle a répondu aux demandes des résidents et des étrangers, livrant des fournitures indispensables allant des médicaments et des désinfectants à la nourriture. Le sommeil était à une prime car les livraisons ont parfois eu lieu tôt le matin.

Sa première œuvre d’art post-pandémique, «Reception», est née de l’expérience d’accompagnement d’une mère et d’une fille à l’hôpital au début de février. Les deux avaient développé des symptômes du COVID-19 après que le père soit décédé à la maison des suites de la maladie et, désespérés, se sont tournés vers les médias sociaux pour obtenir de l’aide.

Yang a vu le message et a trouvé un hôpital prêt à accepter le couple, mais on lui a dit qu’aucune ambulance n’était disponible.

Les transports en commun étant fermés, la seule solution était de se rendre à l’hôpital en vélo, avec Yang en tête.

À la réception, elle a vu des instructions pour les nouveaux patients collées au hasard sur sa fenêtre, certaines griffonnées à la main. Tendu au maximum, le personnel de l’hôpital désignait la fenêtre au lieu de répondre aux questions.

«Cela m’a fait ressentir une sorte d’oppression, une sorte de peur», a déclaré Yang. «Tout le monde, en particulier les médecins, passe du temps uniquement à secourir les patients.»

Elle a méticuleusement reproduit la scène dans une peinture à l’huile, jusque dans ses papiers déchirés et ses avis griffonnés.

Une deuxième peinture à l’huile a suivi, basée sur une photographie d’un ouvrier désinfectant un couloir d’hôpital, rendue dans des teintes sombres de bleu profond et de noir.

«C’est dans une situation si grave (mais) même dans cette atmosphère, il y a encore des gens qui nous défendent et nous protègent», a déclaré Yang.

Peu de temps après avoir envoyé le couple mère-fille à l’hôpital, Yang est tombée avec de la fièvre et de la toux et craignait d’avoir le virus. En larmes, elle est allée à l’hôpital pour se faire tester et a commencé à rédiger son testament. Après ce qu’elle appelle la plus longue heure de sa vie à attendre les résultats, elle a reçu le feu vert.

Un an plus tard, Wuhan est en grande partie revenue à la normale, ses rues grouillantes d’acheteurs, ses boîtes de nuit palpitant jusqu’à l’aube et les retraités dansant sur une interprétation chinoise d’une chanson de Katy Perry le long du fleuve Yangtze éclairé par des néons. Seuls les masques faciaux que les résidents portent consciencieusement fournissent un rappel visuel de l’impact de la pandémie.

«Ce que je vois, c’est l’unité de notre ville, notre nation. Je trouve que je suis vraiment très fier d’être un Chinois », a déclaré Yang, exprimant un sentiment largement répandu qui a été fortement encouragé par le gouvernement, que certains ont accusé d’avoir mal géré la phase initiale de l’épidémie et lui avoir permis de se propager dans le monde. .

Une exposition qu’elle a organisée l’année dernière dans une galerie qu’elle dirige a réuni 23 artistes avec 60 œuvres d’art liées au coronavirus.

Ses efforts ont été applaudis par les médias et les habitants de Wuhan. L’exposition «a cristallisé chaque moment émouvant de la pandémie», a déclaré l’entrepreneur et ami Michael Liu.

«Unifier l’art et les pensées, et agir, est quelque chose que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas faire», a-t-il déclaré.

Yang travaille actuellement sur une vue aérienne de la taille d’un mur de Wuhan sous verrouillage, avec des résidents individuels représentés par des points d’encre noire. C’est une expression de leur unité pour surmonter la crise, ainsi que de la douleur invisible.

Elle ressent encore cette douleur en parlant avec des résidents et des survivants qui sont devenus déprimés ou se sont retirés de la vie sociale.

«Certaines personnes essaient lentement de récupérer, juste pour sortir de cette ombre. Ensuite, il y en a qui ne peuvent pas sortir, parce que ce virus et cette catastrophe ont vraiment emporté leurs proches », a déclaré Yang.

Pour l’instant, elle se concentre sur le rattrapage du temps perdu par la pandémie, travaille sur sa peinture, gère sa galerie et prépare les expositions à venir. La pandémie, a-t-elle dit, rappelle à quel point ce temps peut être précieux: «La vie est vraiment très fragile et petite.»