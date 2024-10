Un artiste de Toronto « bombarde de fil » la ville (et les gens ont des sentiments mitigés)

Si vous remarquez des fils colorés habilement enroulés autour des supports à vélos et des décorations du centre-ville de Toronto, c’est le travail d’un bombardement de fils. C’est un type de art de rue où le fil tricoté ou crocheté orne les objets dans les espaces publics. L’artiste multimédia local Martin Reis, connu pour transformer ce simple poteau de rue du centre-ville en une structure artistique LEGO coloréeainsi que son ‘Arbitre de passage pour piétons‘, est responsable de quelques stands de vélos décorés de fils que vous repérerez dans la ville.

Il appelle son travail « Bike Parking Lollies », et vous pouvez apercevoir certaines de ses créations le long du poteau « Tour Lego » à l’extérieur du 297 Harbord St.

« Il est temps de rendre cette ville un peu plus douce, plus confortable, plus floue et plus colorée. Habillés de fils mérinos et laine d’agneau, de soie et d’acrylique, ces trois joyeuses sucettes au point de crochet unique rendent hommage à la longue histoire du bombardement de fils à travers le monde. Crochetez votre ville », a écrit l’artiste dans une récente publication sur Instagram, à côté d’un porte-vélos orné de fils.

Selon Reis, alors que d’autres formes de graffitis peuvent être expressives, décoratives, territoriales ou même faire partie d’un commentaire sociopolitique, le Yarn Bombing visait au départ presque exclusivement à récupérer et à personnaliser des lieux publics stériles ou froids.

« Depuis, il s’est développé avec des groupes de tricot et de crochet de graffitis dans le monde entier, chacun avec ses propres agendas et des projets publics de tricot de graffitis en cours », a déclaré Reis dans son message.

Le début de ce mouvement est attribué à l’artiste de Houston Magda Sayeg, qui transforme les paysages urbains « en son propre terrain de jeu » en décorant des objets du quotidien avec du fil (elle en a eu l’idée il y a près de deux décennies lorsqu’elle a bombardé de fil la poignée de porte de sa boutique). Le mouvement s’est répandu et il existe aujourd’hui des centaines de publications Instagram de personnes utilisant le fil comme toile à travers le monde.

Malheureusement, certains Torontois ne sont pas convaincus par cette idée. Dans un récent Article Reddit À propos des créations de Reis, certains utilisateurs se sont plaints du fait que le concept de bombardement de fils confine au vandalisme et aux détritus.

« [It] Il a l’air joli pendant environ 5 secondes avant qu’il ne soit mouillé / grisé / pollué / étiré et devienne évident qu’il s’agit toujours d’un déchet », a déclaré un utilisateur.

«Je déteste les bombardements de fils avec passion. Personne ne devrait modifier les infrastructures de la ville parce qu’il en a envie. D’autant plus que je n’ai encore vu aucun des « artistes » revenir et nettoyer leurs dégâts lorsqu’ils se dégradent », a ajouté un autre utilisateur. « Je ne veux pas non plus utiliser un anneau de vélo recouvert de fil trempé. »

D’autres ont soutenu que ce type de street art fonctionne très bien, à condition que la logistique soit bien mise en place.

« Je pense que c’est merveilleux lorsque le nettoyage est planifié à l’avance, donnez-lui quelques semaines, une saison au maximum sur des objets non organiques – mais il y a eu très peu de cas où cela s’est produit. »