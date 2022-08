Un artiste de St. Charles présenté dans une exposition à la bibliothèque publique de Batavia – Shaw Local

Attiré par les significations cachées et les motivations inconscientes, l’artiste et écrivain de St. Charles, Carly Palmer, explore et exprime sa curiosité dans une exposition actuellement exposée à la bibliothèque publique de Batavia.

Les invités peuvent voir près d’une douzaine de pièces de l’exposition de Palmer dans l’espace de la galerie d’art de la bibliothèque jusqu’au 31 août. Il s’agit de la première exposition de Palmer à la galerie de la bibliothèque.

Selon un communiqué de presse de la bibliothèque, l’artiste abstrait et collage travaille principalement dans les médias artistiques du collage de papier, de l’assemblage et des résumés expressifs.

Les pièces de cette exposition sont des collages de papier découpés à la main provenant de divers magazines vintage et modernes. L’artiste a déclaré dans le communiqué que la moitié provenait d’une série inspirée de fleurs appelée “Not Your Garden Variety”, tandis que les œuvres restantes provenaient de sa série “Sew Little Time” qui présente des femmes à la mode provenant d’un catalogue de couture vintage.

La galerie Art Wall est située au niveau supérieur de la bibliothèque, au-delà des étagères de retenue près de la bibliothèque des choses.

La bibliothèque publique de Batavia est située au 10 S. Batavia Ave.

L’exposition peut être vue pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Pour une liste des heures, s’il vous plaît visitez bataviapubliclibrary.org. L’entrée est gratuite.