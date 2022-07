Un artiste de sable rend hommage à feu Shinzo Abe à Puri Beach

Dans une tournure malheureuse des événements, l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé le vendredi 8 juillet. Son assassinat brutal dans la ville japonaise de Nara a envoyé des ondes de choc majeures dans le monde entier. Les plateformes de médias sociaux sont inondées de condoléances et d’hommages chaleureux pour le plus ancien Premier ministre du Japon. Pendant ce temps, l’éminent artiste de sable indien Sudarsan Pattnaik s’est récemment rendu sur Twitter pour exprimer son choc et son chagrin face à cet incident malheureux. Pour ceux qui ne le savent pas, Pattnaik est célèbre pour la création d’art de sable massif au bord de la mer. Pour rendre hommage, Pattnaik a de nouveau créé un portrait massif de Shinzo Abe déclarant qu’il va manquer au monde pour toujours.

Tout en partageant l’hommage en ligne, Pattnaik a également écrit une note réconfortante pour l’ancien Premier ministre du Japon. Il a déclaré être profondément attristé en apprenant la nouvelle de son assassinat. Pattnaik a salué Abe comme l’un des plus grands alliés de l’Inde. Il a écrit: “Profondément attristé d’apprendre le décès de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il était un grand ami de l’Inde et a joué un rôle clé dans le renforcement du lien indo-japonais. Mon dessin sur sable à la plage de Puri en Inde avec le message “Tu vas nous manquer” Hommage à Shinzo Abe.

Jetez-y un œil ci-dessous :

Profondément attristé d’apprendre le décès de l’ancien Premier ministre japonais #Shinzo Abe. Il était un grand ami de l’Inde et a joué un rôle clé dans le renforcement du lien indo-japonais. Mon art de sable à la plage de Puri en Inde avec le message “Tu vas nous manquer” Hommage à #Shinzo Abe. pic.twitter.com/TvEOXMQj4W — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 8 juillet 2022

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé une journée de deuil national le 9 juillet pour rendre hommage à la personnalité éminente. Le Premier ministre Modi a reconnu son rôle sans précédent dans l’établissement de relations diplomatiques amicales entre l’Inde et le Japon. Le Premier ministre Modi était à court de mots lorsqu’il a appris la tragique nouvelle de l’assassinat de Shino Abe. Il est allé sur Twitter pour partager: «Je suis choqué et attristé au-delà des mots par la disparition tragique de l’un de mes amis les plus chers, Shinzo Abe. Il était un homme d’État mondial imposant, un leader exceptionnel et un administrateur remarquable. Il a consacré sa vie à faire du Japon et du monde un meilleur endroit.

Je suis choqué et attristé au-delà des mots par le décès tragique de l’un de mes plus chers amis, Shinzo Abe. Il était un homme d’État mondial imposant, un leader exceptionnel et un administrateur remarquable. Il a consacré sa vie à faire du Japon et du monde un endroit meilleur. — Narendra Modi (@narendramodi) 8 juillet 2022

Shinzo Abe aurait été abattu de deux balles alors qu’il prononçait un discours dans une rue de Nara au Japon. Les responsables de la sécurité ont confisqué le tireur qui serait un suspect de 41 ans. Apparemment, l’arme à feu utilisée par le suspect était faite à la main.

