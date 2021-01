Le visage rayonnant de l’un des plus grands athlètes du Venezuela semble revigorer un coin de la capitale en décomposition du pays, une touche de couleur et une inspiration pour des temps de plus en plus sombres.

Ailleurs, des tourbillons de motifs entourent un portrait réaliste du chanteur et acteur bien-aimé Simon Diaz, une immense image sur un mur dominant une rue de Caracas.

Wolfgang Salazar a acquis une renommée croissante pour ses peintures murales peintes à la bombe représentant des Vénézuéliens – des héros et des gens ordinaires – à un moment où la pandémie et les difficultés économiques pèsent sur ses concitoyens.

«Je veux que les gens sourient un instant», a déclaré Salazar, 30 ans. «Je veux qu’ils rentrent chez eux avec un autre type d’histoire à raconter.»

Son travail le plus récent, commandé par un restaurant de Caracas, rend hommage au recordman du monde de triple saut en salle Yulimar Rojas, le premier Vénézuélien honoré comme athlète de l’année par World Athletics.

La peinture murale représente le visage souriant de Rojas au-dessus d’une image de sa silhouette sautant les emblématiques Angel Falls du Venezuela, la plus haute cascade du monde.

Salazar a déclaré qu’il avait peint Rojas parce qu’elle incarnait le potentiel de la grandeur vénézuélienne.

Salazar utilise le nom artistique de Badsura, une pièce de théâtre sur l’anglais «bad» et le mot espagnol «basura», pour «garbage». Il dit qu’il fait partie d’une campagne pour légitimer le street art du graffiti et a été invité dans plusieurs pays d’Amérique latine et d’Europe pour peindre des peintures murales.

Son travail fait également allusion à des temps difficiles dans un pays souffrant d’hyperinflation et de difficultés qui ont conduit au moins 5 millions de personnes à fuir à l’étranger.

Une peinture murale de l’Université centrale du Venezuela à Caracas montre un homme portant une bouteille de gaz naturel – quelque chose de difficile à trouver récemment malgré la richesse pétrolière du pays – à côté d’une grand-mère tenant une bougie.

«L’objectif principal est que les gens voient un reflet d’eux-mêmes», a déclaré Salazar, qui a ajouté qu’il espère que les gens verront les peintures murales et diront: «J’existe. Ce qui m’arrive existe. Je suis réel. Je me sens identifié. »