Un artiste de rue peint le Colisée sur un Apple MacBook, Internet le qualifie de “chef-d’œuvre”

Une vidéo d’un homme peignant à la bombe un ordinateur portable Apple au bord de la route à Rome, en Italie, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le court clip, partagé sur X (anciennement Twitter), montre l’artiste utilisant des peintures en aérosol, du feu, des morceaux de papier et d’autres équipements pour créer une magnifique peinture du plus grand amphithéâtre antique du monde, le Colisée. L’utilisateur X @pareekhjain a partagé le clip, avec la légende : “Un homme a laissé cet artiste de rue peindre son ordinateur portable. Talent ! Cela a été filmé à Rome, en Italie, à côté du Colisée”.

La vidéo montre un homme tendant son Apple MacBook à l’artiste et lui demandant de le peindre pour lui. L’homme dit alors à l’artiste de peindre au pistolet une “bonne image du Colisée”. Après cela, l’artiste commence à réaliser le tableau à l’aide de peintures en aérosol, du feu et d’autres équipements. Quelques minutes plus tard, il remet au client le produit final, ce qui le laisse stupéfait.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Un homme a laissé ce street artiste peindre son ordinateur portable à la bombe. Talent!

Cela a été tourné à Rome, en Italie, à côté du Colisée.#EIIRIntéressant#ingénierie#art#Talent

Crédit : Inconnu, ViaWeb pic.twitter.com/BL2pz2c7CX – Pareekh Jain (@pareekhjain) 28 janvier 2024

Le clip a été partagé il y a quelques jours et depuis, il a accumulé plus de 63 000 vues et des centaines de likes. Dans la section commentaires, les utilisateurs ont félicité l’artiste pour son travail incroyable.

“Wow, c’est audacieux ! Le talent de l’artiste est indéniable. Espérons que l’ordinateur portable fonctionne toujours comme un chef-d’œuvre !” a écrit un utilisateur. “C’est le summum de l’art”, a déclaré un autre.

“Excellent talent, je ne m’attendais pas à ce que cela ressemble à ça. Ce type gagne définitivement sa vie, contrairement aux clandestins clandestins”, a déclaré un troisième. “Un grand talent. Un homme qui gagne sa vie avec un travail honnête et agréable, contrairement aux parasites, aux immigrés clandestins”, a commenté un quatrième utilisateur.

